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        Haberler Dünya Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'da | Dış Haberler

        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'da

        Interfax'ın bildirdiğine göre, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'nun İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 05.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:55
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        Rusya Güvenlik Konseyi heyeti İran'da
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        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla Tahran'a geldi.

        Rus Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Şoygu'nun ziyareti Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından bölgede gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

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        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, beraberindeki heyetle İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın daveti üzerine başkent Tahran'ı ziyaret ediyor.

        Detay verilmeksizin Şoygu'nun, Ahmediyan ve diğer İranlı üst düzey yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

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