Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Türkiye-Rusya temaslarını artırmaya hazırım

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova’da bir araya geldi.

Görüşmede Şoygu, "Güvenlik konseyleri düzeyinde Rusya-Türkiye temaslarını artırmaya hazırım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve uygun bir zamanda Rusya’ya ziyaretini beklediğim Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’na selamlarımı iletiyorum. (Bu yıl) üçüncü çeyrekte Moskova veya Ankara'da güvenlik konularında tam kapsamlı ikili istişareler yapılmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.