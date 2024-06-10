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        Haberler Dünya Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Türkiye-Rusya temaslarını artırmaya hazırım | Dış Haberler

        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Türkiye-Rusya temaslarını artırmaya hazırım

        Moskova'dan, Türkiye'yle ilişkileri geliştirme mesajı geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, güvenlik konseyleri düzeyinde Türkiye ile Rusya arasındaki temasları artırmaya hazır olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 18:39 Güncelleme: 10.06.2024 - 18:39
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        "Türkiye'yle temasları artırmaya hazırım"
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        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova’da bir araya geldi.

        Görüşmede Şoygu, "Güvenlik konseyleri düzeyinde Rusya-Türkiye temaslarını artırmaya hazırım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve uygun bir zamanda Rusya’ya ziyaretini beklediğim Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’na selamlarımı iletiyorum. (Bu yıl) üçüncü çeyrekte Moskova veya Ankara'da güvenlik konularında tam kapsamlı ikili istişareler yapılmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.

        Sekreterlikten yapılan açıklamada, Şoygu-Fidan görüşmesinde ikili ve çok taraflı formatlarda Rusya-Türkiye güvenlik işbirliğinin müzakere edildiği belirtilerek, "Uluslararası ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere stratejik eşit ikili ortaklık geliştirme niyeti teyit edildi." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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