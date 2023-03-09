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Rusya ile BM arasında tahıl anlaşması konusunda 13 Mart'ta Cenevre'de toplantı yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsviçre'nin Cenevre kentinde 13 Mart'ta Rus heyeti ile Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri arasında tahıl anlaşması ile ilgili toplantı yapılacağını bildirdi.

Rusya ile BM arasında tahıl anlaşması konusunda 13 Mart'ta Cenevre'de toplantı yapılacak
AA

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması konusuna değinen Zaharova, "Rus heyeti ve BM'nin üst düzey temsilcilerinin katılımıyla 13 Mart'ta Cenevre'de istişarelerin yapılması planlanıyor. Bu toplantıda tahıl anlaşması ele alınacak." dedi.

Zaharova, Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatına yönelik engellerin kaldırılmaması durumunda anlaşmanın uzatılması ihtimalinin düşük olduğunu savundu.

"RUSYA İLE TEMASTAN KAÇINILIYOR"

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl gerçekleşen patlamalara da değinen Zaharova, bu konuda Almanya, İsveç ve Danimarka'ya Rusya'nın katılımıyla bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma yapılması için talepte bulunduklarına aktardı.

"Bu talepler dikkate alınmadı. Batı, bu konuda Rusya Federasyonu ile herhangi bir temastan kaçınıyor." diyen Zaharova, patlamalarla ilgili açık ve şeffaf şekilde soruşturmanın yapılması gerektiğini vurguladı.

- "Paris, Afrika'da Rusya ile Çin'i önleme hayalleri kuruyor"

AA muhabirinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bazı Afrika ülkelerine ziyareti esnasında "Fransa’nın Afrika’ya müdahale projesi Fransafrik'in sona erdiği" yönündeki açıklamasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Duyduğumuz bir, gördüğümüz farklı. Bu ses getiren açıklamaların arkasında bölgeye yönelik tüketici yaklaşımını gizleme ve sahadaki çalışmaları aynı sonuçlar elde edilebilecek şekilde daha modern ve komplike yöntemlerle biçimlendirme isteği görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, "Paris'in Afrika'ya yönelik ilgi gösterme ve başta Rusya ile Çin olmak üzere başka ülkeleri önleme hayalleri kurduğunu" vurgulayarak şu şekilde devam etti:

"Paris, askeri darbelere göz yumarak bile Fransa'nın resmi rotasını körü körüne benimseyen ülkeleri belirliyor. Elysee Sarayı'nın emirleri dışında bağımsız siyaset yürüten ülkelerin ise özgürlük ile demokrasiyi ihlal ettiği gösteriliyor. Bu ülkelere baskı kuruluyor. Ancak, Afrika'nın kamuoyu, gençler, birçok Afrika ülkelerindeki siyasi seçkinler, Paris'in bu kıtaya yönelik tutumunun ne kadar çelişkili ve kibirli olduğunu gün geçtikçe daha net görüyor."

Afrika'daki halkların istedikleri ülkelerle ilişki kurma hakkına sahip olduğunu, ancak sömürgeci yaklaşımı benimseyen devletlerin bunu kayda almak istemediğini belirten Zaharova, bazı ülkelerde Macron'un Afrika turu esnasında Fransa karşıtı protesto gösterileri yapıldığına işaret etti.

Fotoğraf: AA

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