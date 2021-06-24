Rusya, Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı iddiasıyla İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu

Reuters Kraliyet Donanması'nın Type 45 destroyeri "HMS Defender", 14 Haziran'da İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e geçmişti.

Rusya, karasularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Interfax haber ajansı, "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisinin Kırım yakınlarındaki Rus karasularına girdiğini aktardı.

Moskova, uyarı ateşinden sonra HMS Defender'ın rotasını değiştirdiğini söyledi.

Olayın Kırım'ın güneyindeki Cape Fiolent yakınlarında meydana geldiği aktarıldı.

Rusya medyası, bir devriye gemisinin iki kez uyarı ateşi açtığını, Su24-M tipi bir jetin de HMS Defender'ın güzergahına dört bomba attığını yazdı.

Interfax, İngiliz Büyükelçiliği savunma ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz yorum yapmadı.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmiş ancak bu uluslararası olarak tanınmamıştı.

14 Haziran'da İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e hareket eden HMS Defender, İngiltere Kraliyet Donanması'na ait Type 45 türü destroyeri. Kraliyet Donanması'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, misyonlarını Karadeniz'de yürütüyor.