RUSYA KARIŞTI! Son dakika: Moskova'da Hitler sloganı ve protesto (28 Şubat)

600 kişi gözaltında! Moskova'da Hitler sloganı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Rusya'da, başta başkent Moskova ve St.Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterileri yapıldı.

"PUTİN, HİTLER'DİR" SLOGANLARI ATILDI

AA'da yer alan son dakika haberine göre Moskova’daki Yeni Arbat Caddesi'nde yürüyüş düzenleyen göstericiler savaş karşıtı pankartlar açarak, "Savaşa karşıyız", "Savaş istemiyoruz", "Barış, mermiden güçlü", "Putin, Hitler’dir" sloganları attı.

"PUTİN SAVAŞI DURDUR"

St. Petersburg’da Nevskiy ve Liteynıy caddelerinde de toplanan yüzlerce kişi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den savaşı durdurmasını talep etti.

POLİS SERT MÜDAHALEDE BULUNDU

Yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinin izinsiz olduğu konusunda uyarıda bulunan polis, göstericilere sert müdahale etti.

600 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberine göre Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, izinsiz protesto gösterilerinde yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı.

24 ŞUBAT'TAN BERİ GÖSTERİLER VAR

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta saldırmasından bu yana, ülke genelinde gösteriler devam ediyor.

Rusya'da göstericiler, Putin'in Ukrayna işgalini durdurmasını istedi.