Rusya Kiev'e ilerleyişini paylaştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya'nın başlattığı savaş 9. gününe girerken Ukraynalılar başkent Kiev'e Rus güçlerinin girmesini engellemek adına sokaklarda ve kritik noktalarda barikatlar kuruyor.

Rusya ise Kiev şehrinin bulunduğu Kiev oblastına doğru ilerleyişini sürdürürken, yaşanan hareketliliği paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan 3 Mart tarihli görüntülerde Kiev bölgesine ilerleyen askerler ve askeri ekipmanlar görülüyor.

Rusya ilerleyişini sürdürürken, bir yandan da iki taraf arasında müzakereler devam ediyor. İkinci görüşmelerde insani koridor oluşturması ve önümüzdeki haftalarda 3. müzakerenin gerçekleştirilmesi kararı alındı. Ancak ateşkese yönelik net bir karar çıkmadı.