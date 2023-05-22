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Rusya: Kırım’a saldırı, Rus toprağına saldırıdır

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, G7 Zirvesi, F-16 açıklamaları ve Kırım’a yönelik açıklamalarda bulundu. Antonov, ABD’nin G7 üyelerini Ukrayna'daki çatışma konusunda tamamen kendi politikasına tabi kıldığını belirtti ve Kırım’a yönelik olası saldırının Rusya topraklarına doğrudan saldırı olarak kabul edileceğini söyledi.

Rusya: Kırım’a saldırı, Rus toprağına saldırıdır
DHA

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, “Washington, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili olarak G7 üyelerini tamamen kendi politikasına tabi kıldı. Dahası, iki önemli konuya ilişkin yaklaşımlarını keskin bir şekilde katılaştırdı. F-16 savaş uçaklarının Kiev rejimine transferine yönelik hazırlıklardan ve Kırım'a Amerikan ve diğer Batılı silahlarla yapılacak saldırıların koşulsuz olarak onaylanmasından bahsediyorum” dedi.

“ABD, HİÇBİR ZAMAN BARIŞLA İLGİLENMEDİ”

Antonov, söz konusu planların ‘ABD’nin hiçbir zaman barışla ilgilenmediğini gösterdiğini’ belirterek, “Bu tür adımlar, ABD'nin hiçbir zaman barışla ilgilenmediğini ve özel bir askeri operasyon yürütme kararımızın kesinlikle doğru olduğunu bir kez daha açıkça göstermektedir. Kiev'de 2014 yılında gerçekleşen darbeden bu yana ABD'nin tek istediği Rusya'nın stratejik bir yenilgiye uğramasıydı ve şimdi de çatışma ateşini körüklemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ANTONOV'DAN UYARI

Antonov, Kırım’a yönelik olası hava saldırılarının doğrudan Rus topraklarına saldırı olarak kabul edileceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Her uzman Ukrayna'da F-16'ların kullanımı için gerekli altyapının olmadığını, gerekli sayıda pilot ve bakım personelinin de bulunmadığını bilir. Amerikan savaş uçakları yabancı 'gönüllüler' tarafından işletilen NATO havaalanlarından havalanırsa ne olur? Yönetim temsilcilerini Kırım konusunda, özellikle de yarımadaya yönelik hava saldırıları için Kiev rejimine ‘izin vermek’ gibi düşüncesizce yargılara varmamaları konusunda uyarmak isterim. Bu bölgeye yapılan saldırıların tarafımızdan Rusya Federasyonu'nun herhangi bir bölgesine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirileceğini hatırlatmak isterim. ABD'nin Rusya'nın tepkisinin tamamen farkında olması önemlidir.”

HİROŞİMA GÖNDERMESİ

Zirvenin düzenlendiği Hiroşima’nın bir barış simgesi olarak kullanılmasının altını çizen Antonov, “Ukrayna'ya ilişkin G7 bildirisinde Hiroşima'nın bir tür 'barış sembolü' olduğu belirtilmiştir. Amerikalılar nükleer bombalamalar nedeniyle Japon halkından özür dilemeyi bile düşünmediler. Yönetim yetkililerinin yukarıda belirtilen açıklamalarına bakılırsa, Hiroşima artık ABD'nin ülkemize karşı eylemleriyle kışkırttığı bir 'savaş sembolü' haline gelmektedir” dedi.

PODOLYAK’TAN ANTONOV’A YANIT

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak, Antonov’un Kırım açıklamasına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Podolyak, “Kırım, Ukrayna'nın tartışılmaz ve ayrılmaz bir parçasıdır. Öyleydi, öyle ve öyle kalacak. Kırım'ın her türlü askeri güç ve araç kullanılarak kurtarılması, 'Rus saldırılarını' durdurmanın ve dünyayı uluslararası hukuka geri döndürmenin tek akılcı yoludur. Bu, bugün Ukrayna'nın doğrudan yükümlülüğü ve gerekliliğidir” ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Unsplash'ten servis edilmiştir.

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