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Rusya, Moskova'nın 220 km güneyinde Ukrayna'ya ait İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

Moskova, Ukrayna'ya ait bir bir insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve üç kişinin yaralandığını söyledi. Ukrayna'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya, Moskova'nın 220 km güneyinde Ukrayna'ya ait İHA'yı düşürdüğünü açıkladı
BBC TÜRKÇE
Kireyevsk kasabası Reuters
Kireyevsk kasabası

Rusya, Ukrayna'ya ait bir bir insansız hava aracının (İHA) Kireyevsk kasabasında düşürüldüğünü söyledi. Rusya medyası, olay sonrası meydana gelen patlamada 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İHA, Ukrayna sınırına 400 kilometre mesafede düşürüldü.

Çok sayıda binanın hasar gördüğü Tula bölgesindeki Kireyevsk kasabası, başkent Moskova'nın 220 kilometre güneyinde.

Rusya Savunma Bakanlığı , Telegram hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna'yı "saldırı girişiminde bulunmakla" suçladı.

Açıklamada, "Tula bölgesinde konuşlandırılan Rus hava savunma sistemleri güvenilir koruma sağlıyor. Özellikle, Pole-21 elektronik harp sistemleri, Ukrayna'ya ait insansız hava aracına müdahale ederek navigasyon sistemini devre dışı bıraktı" denildi.

Ukrayna, geçtiğimiz dönemde Rusya'da sivil hedefler silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırdığı düzenlediğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Kiev yönetiminden son olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya, Aralık ayında ülkenin güneyindeki Engels Hava Üssü'nün İHA saldırısında hedef alındığını, 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Engels, işgalin başlangıcından bu yana Rusya'nın Ukrayna'da çeşitli hedeflere füze saldırıları gerçekleştirmek için defalarca kullandığı bir üs.

Rusya'nın işgal sırasında Ukrayna'da İHA'larla yüzlerce saldırı düzenlediği bildiriliyor.

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