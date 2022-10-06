Rusya'nın 'kıyamet silahı' Poseidon ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Rusya'nın 'kıyamet silahı' Poseidon ortaya çıktı: Nükleer test mi yapacak?

Rusya'nın nükleer başlıklı süper torpidosunun yer aldığı ve bir süredir görünmeyen Belgorod denizaltısı yeniden ortaya çıktı.

Rusya'nın 'kıyamet silahı' Poseidon ortaya çıktı: Nükleer test mi yapacak?
Rusya'nın 'kıyamet silahı' Poseidon ortaya çıktı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Rusya'nın 'kıyamet silahı' olarak da adlandırılan Belgorod denizaltısı bir süredir ortadan kaybolmuştu.

İtalyan La Repubblica, NATO'nun uyarı notunda tekrardan uydu görüntülerinde ortaya çıkan Belgorod'un Poseidon adlı nükleer başlıklı süper torpidosunu test etmek için Karadeniz'e ilerliyor olabileceğini ifade etti.

Naval News adlı sitenin paylaştığı uydu görüntüleri denizaltının şu anda Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasındaki Barents Denizi'nde olduğunu gösteriyor.

Sitenin haberine göre ABD Donanması, silahı 'inanılmaz menzile' ve 'öldürmesi zor bir performansa' sahip 'Kıtalararası Nükleer Güce Sahip Silah' olarak tanımlıyor.

'KIYAMET SİLAHI' OLARAK ADLANDIRILIYOR

Poseidon'un nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet silahı olarak adlandırılırken, torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabileceği iddia ediliyor.

DailyMail'in haberine göre, Ukrayna da bu açıklamalar karşısında harekete geçti ve Kiev'de tahliye merkezlerinin çevresindekilere iyot hapları dağıtılacağı belirtildi. Dağıtılmayan yerlerde bulunan vatandaşlardan da her ihtimale karşın iyot hapları kullanmaları belirtildi.

İyot hapları, kişinin nükleer radyasyona maruz kalmasından hemen önce veya hemen sonra alınıyor. İyot haplarının tiroid bezi tarafından zararlı radyasyonun emiliminin engellemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. SSCB dönemindeki Çernobil faciasında da çevre bölgelerdekilere iyot hapları verilmiş, HBO yapımı 'Chernobyl' dizisinde de bu konuya değinilmişti.

NÜKLEER AÇIKLAMALAR

Rusya lideri Putin, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var" diyerek Batı'nın Rusya'nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Putin'den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu ciddiye almamız gerekecek. Bu nedenle, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Üst düzey bir NATO yetkilisi ise Reuters'a verdiği demeçte, "Rusya'nın nükleer duruşunda herhangi bir değişiklik görmedik, ancak NATO ve müttefikler tetikte olmaya devam ediyor" dedi.

RUS MEDYASINDAN 'NÜKLEER' YAYINI

Rus medyası, Putin'in Ukrayna'da kazanmak için 'sert önlemler alması' yönündeki çağrıların ortasında 'nükleer' saldırıya ilişkin görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'daki NTV kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde nükleer patlamalar ve 'Armageddon' olarak adlandırılan 'kıyametin' sonrası vurgulamıştı. Haberde "Nükleer çatışma beklentisiyle - kitle imha silahları nasıl jeopolitik oyunun bir parçası haline geldi" başlığı kullanılmıştı.

Rusya’da yayın yapan NTV kanalı, nükleer silah sonrasını paylaşırken, Putin'e de Ukrayna'da kazanmak için 'sert önlemler' konusunda çağrıda bulunmuştu.

KADİROV'UN AÇIKLAMALARI

Rusya'nın ilhak açıklaması sonrası Ukrayna'nın kontrolü sağladığı Lyman kasabasından çekilmesi dış basında 'Rusya için işlerin iyi gitmediği' yönünde yorumlanırken Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması gelmişti.

Kadirov Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuşmuştu.

Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Adalet Bakanlığı, Eski ABD Başkanı Trump'ın malikanesinde bulunan belgelerin bir kısmını açıkladı
DÜNYA Trump'ın evinde bulunan bazı belgeler açıklandı
Yunanistan açıklarında iki göçmen teknesi battı: 15 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı
Tayland'da silahlı saldırı: En az 20 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA Tayland'da silahlı saldırı: Ölenlerin çoğu çocuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantılarına katılacak
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu ...
Dünya Bankası: Aşırı yoksulluğun 2030'a kadar sona ermesi olası değil
DÜNYA "Aşırı yoksulluğun 2030'a kadar sona ermesi olası ...
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
DÜNYA Kuzey Kore bir kez daha balistik füze fırlattı
Aktör Baldwin ile film setindeki kazada ölen Halyna'nın ailesi anlaştı
DÜNYA Baldwin ile film seti kazasında ölen Halyna'nın ...
İran'da 5,6 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi yaralandı
DÜNYA İran'daki depremde binden fazla kişi yaralandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Herson açıklaması
DÜNYA Zelenskiy'den Herson açıklaması
Brezilya'daki seçimlerde 3. olan Tebet, ikinci turda Lula da Silva'yı destekleyecek
DÜNYA Tebet, ikinci turda Lula da Silva'yı destekleyecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.