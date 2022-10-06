Rusya'nın 'kıyamet silahı' Poseidon ortaya çıktı

Sitenin haberine göre ABD Donanması, silahı 'inanılmaz menzile' ve 'öldürmesi zor bir performansa' sahip 'Kıtalararası Nükleer Güce Sahip Silah' olarak tanımlıyor.

Naval News adlı sitenin paylaştığı uydu görüntüleri denizaltının şu anda Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasındaki Barents Denizi'nde olduğunu gösteriyor.

İtalyan La Repubblica, NATO'nun uyarı notunda tekrardan uydu görüntülerinde ortaya çıkan Belgorod'un Poseidon adlı nükleer başlıklı süper torpidosunu test etmek için Karadeniz'e ilerliyor olabileceğini ifade etti.

Rusya'nın 'kıyamet silahı' olarak da adlandırılan Belgorod denizaltısı bir süredir ortadan kaybolmuştu.

'KIYAMET SİLAHI' OLARAK ADLANDIRILIYOR

Poseidon'un nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet silahı olarak adlandırılırken, torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabileceği iddia ediliyor.

DailyMail'in haberine göre, Ukrayna da bu açıklamalar karşısında harekete geçti ve Kiev'de tahliye merkezlerinin çevresindekilere iyot hapları dağıtılacağı belirtildi. Dağıtılmayan yerlerde bulunan vatandaşlardan da her ihtimale karşın iyot hapları kullanmaları belirtildi. İyot hapları, kişinin nükleer radyasyona maruz kalmasından hemen önce veya hemen sonra alınıyor. İyot haplarının tiroid bezi tarafından zararlı radyasyonun emiliminin engellemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. SSCB dönemindeki Çernobil faciasında da çevre bölgelerdekilere iyot hapları verilmiş, HBO yapımı 'Chernobyl' dizisinde de bu konuya değinilmişti.

NÜKLEER AÇIKLAMALAR Rusya lideri Putin, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var" diyerek Batı'nın Rusya'nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Putin'den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu ciddiye almamız gerekecek. Bu nedenle, bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Üst düzey bir NATO yetkilisi ise Reuters'a verdiği demeçte, "Rusya'nın nükleer duruşunda herhangi bir değişiklik görmedik, ancak NATO ve müttefikler tetikte olmaya devam ediyor" dedi.

RUS MEDYASINDAN 'NÜKLEER' YAYINI Rus medyası, Putin'in Ukrayna'da kazanmak için 'sert önlemler alması' yönündeki çağrıların ortasında 'nükleer' saldırıya ilişkin görüntüler paylaşmıştı. Rusya'daki NTV kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde nükleer patlamalar ve 'Armageddon' olarak adlandırılan 'kıyametin' sonrası vurgulamıştı. Haberde "Nükleer çatışma beklentisiyle - kitle imha silahları nasıl jeopolitik oyunun bir parçası haline geldi" başlığı kullanılmıştı. Rusya’da yayın yapan NTV kanalı, nükleer silah sonrasını paylaşırken, Putin'e de Ukrayna'da kazanmak için 'sert önlemler' konusunda çağrıda bulunmuştu.

KADİROV'UN AÇIKLAMALARI Rusya'nın ilhak açıklaması sonrası Ukrayna'nın kontrolü sağladığı Lyman kasabasından çekilmesi dış basında 'Rusya için işlerin iyi gitmediği' yönünde yorumlanırken Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'dan 'nükleer' açıklaması gelmişti. Kadirov Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuşmuştu. Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı sundu. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.