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        Haberler Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü | Dış Haberler

        Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 6 kişi ölürken 10'dan fazla yaralı var

        Rusya'nın Ukrayna geneline düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybederken 10'dan fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hava savunma sistemleri konusundaki talebini yineledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 18:57 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:05
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        Saldırılarda 6 Ukraynalı öldü
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        Rusya'nın Ukrayna geneline düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybederken 10'dan fazla yaralı var.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus saldırısı; insansız hava araçlarının, füzelerin ve dronların ortak kullanımıyla gerçekleşti.

        Saldırılar, Zaporijya ve Odessa dâhil olmak üzere birçok şehirde gerçekleşirken yerleşim yerlerinde birçok bina tahrip oldu. Zelenskiy yaptığı açıklamada "Hava savunma sistemleri, can kurtarmak anlamına geliyor. Müttefiklerimizden harekete geçmelerini talep ediyor ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmalarını istiyoruz." dedi.

        Ukrayna şehirlerinin, artan Rus hava saldırılarına karşı korunması amacıyla 90 adet Patriot hava savunma sistemini İsrail'den Ukrayna'ya sevk edileceği bildirilmişti.

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