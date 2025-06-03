Rusya Sumi'ye saldırdı: 4 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine çok namlulu roketatar sistemiyle düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimine (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'da Sumi kentine saldırı düzenlediği belirtildi.

Mevcut bilgilere göre saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis ekipleri olay yerinde çalışıyor. Bilgiler netleştiriliyor." denildi.

"Ruslar, Sumi'ye çok namlulu roketatar sistemi ile saldırdı"

Öte yandan Telegram hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya tepki göstererek, "Ruslar Sumi'ye vahşice saldırdı." ifadesini kullandı.

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Saldırının çok namlulu roketatar sisteminden yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Sivillere yönelik tamamen kasıtlı bir saldırı." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan bir füzenin ise kentteki 9 katlı bir apartmana da isabet ettiğini ama patlamadığını belirterek, "Çok sayıda yaralı var. Şu ana kadar üç kişi öldü." bilgisini paylaştı.

Rusya'ya yönelik baskıyı artırmak için ABD ve Avrupa'yı kararlı adımlar atmaya davet eden Zelenskiy, Rus saldırıları nedeni ile her gün Ukrayna'da insanların öldüğünü kaydederek, "Rusya, Ukrayna'nın şehirlerine ve köylerine saldırmayı bir gün bile bırakmıyor." ifadelerini kullandı.