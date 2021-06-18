Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için bir süredir üst düzey diplomasi yürütülüyor. Bu kapsamda geçen ay Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Rusya ve Almanya’da temaslarda bulunmuştu.

RUSYA TÜRKİYE UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.

RUSYA'DAN HEYET GÖNDERMİŞLERDİ

Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti. Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.

AŞILAMADAKİ PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınla mücadelesinde dünya çapında gösterdiği aşılama performansı ve hızının Rusya'nın aldığı kararda etkili olduğu belirtildi.