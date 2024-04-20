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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna 50 İHA ile Rusya’ya saldırı düzenledi

        Rusya: Ukrayna 50 İHA ile Rusya’ya saldırı düzenledi

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bir gecede 50 insansız hava aracıyla (İHA) Rusya topraklarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:31
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        Ukrayna'dan Rusya'ya drone saldırısı
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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar devam ediyor. Moskova, Kiev'in Rusya'ya bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        Rusya'dan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak bir dizi terör saldırısı girişimi engellendi.” ifadesine yer verildi.

        Rus hava savunma füze sistemlerinin toplam 50 İHA’yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 26’sının Belgorod, 10’unun Bryansk, 8’inin Kursk, 2’sinin Tula bölgelerinde; Smolensk, Ryazan, Kaluga ve Moskova bölgelerinde ise birer İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

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