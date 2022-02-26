Kiev Belediye Başkanı: Yasak sırasında sokağa çıkanlar düşman grup sayılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA | Rusya, Ukrayna'da ilerliyor! Poltova ve Mariupol kentleri füzelerle vuruluyor - Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri bugün!
ABONE OL

Kiev Belediye Başkanı: Yasak sırasında sokağa çıkanlar düşman grup sayılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını açıklamasının üzerinden 3 gün geçti. Rusya'ya karşı yaptırım paketleri saldırıları durdurmazken, Poltova ve Mariupol kentlerinin füzelerle vurulduğu bildiriliyor. Odessa ve Kherson kentlerinden de silah sesleri geldiği ifade ediliyor. Başkent Kiev'de çatışma sürerken Rus birliklerinin Kiev yakınındaki bir hidroelektrik santrali ele geçirdiği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "Rus askerleri Melitopol'da denetimi aldı" ifadelerini kullandı. Kiev Belediye Başkanı'nın açıklamasında 35 kişinin yaralandığı, 2'sinin çocuk olduğu ifade edildi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rusya'nın saldırılarında 198 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu ifade edildi. Lviv Belediye Başkanı "Ukrayna askeri ilk saldırıyı püskürttü" açıklamasında bulundu. Rusya'dan ise yaptırımlara yanıt gelirken Medvedev "Elçilikleri kapatıp ilişkileri gözden geçirme zamanı" dedi. Kiev Belediye Başkanı ise sokağa çıkma yasağının 17-8 saatleri arasında çekildiğini ve bu süreçte sokaktakilerin düşmanın sabotaj ve keşif gruplarının üyesi sayılacağını ifade etti. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov ise, Çeçen birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırıldığını doğruladı. Kadirov, Çeçen kuvvetlerinin hiçbir zarar görmediğini ve Ukrayna saflarında savaşan Çeçenlerin de öldürüleceğini belirtti. Ukrayna Ulusal Polisi, Mariupol kentinin doğusunda bulunan Sartana kasabasında Rusya´nın hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Rusya, Ukrayna'da ilerliyor! Poltova ve Mariupol kentleri füzelerle vuruluyor - Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri bugün!
Kiev Belediye Başkanı: Yasak sırasında sokağa çıkanlar düşman grup sayılacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını açıklamasının üzerinden 3 gün geçti.

Saldırılar tüm hızıyla sürerken ve Rusya'ya karşı yaptırım paketleri bombardımanı durdurmazken, Poltova ve Mariupol kentlerinin füzelerle vurulduğu bildiriliyor. Odessa ve Kherson kentlerinden de silah sesleri geldiği ifade ediliyor.

Başkent Kiev'de çatışma sürerken Rus birliklerinin Kiev yakınındaki bir hidroelektrik santrali ele geçirdiği ifade edildi.

Melitopol'un Rusya tarafından ele geçirilirken konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı "Rus askerleri Melitopol'da denetimi aldı" ifadelerini kullandı.

SARTANA KASABASINA SALDIRI: 4 ÖLÜ, 9 YARALI

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün işgalciler Sartana köyüne hava saldırısı düzenledi. İlk verilere göre 4 kişi öldü, biri çocuk 9 kişi yaralandı, 40 ev ise hasar gördü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor" denildi.

198 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kiev Belediye Başkanı'nın açıklamasında 35 kişinin yaralandığı, 2'sinin çocuk olduğu ifade edildi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rusya'nın saldırılarında 198 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu ifade edildi.

RUS ASKERLERİ LVIV ÇEVRESİNDE

Rus askerleri Lviv çevresine ilerlediği ifade edilirken, Lviv Belediye Başkanı "Ukrayna askeri ilk saldırıyı püskürttü" açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN YAPTIRIMLARA İLK YANIT GELDİ

Rusya'dan ise dün Avrupa'dan gelen yaptırımlara yanıt geldi. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Eski Devlet Başkanı Medvedev "Elçilikleri kapatıp ilişkileri gözden geçirme zamanı" dedi.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DIŞARIDAKİLER DÜŞMAN GRUP SAYILACAK

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı.

Kiev halkının araç kullanmaları da yasaklanırken, "Sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta bulunanlar sabotajcı olarak değerlendirilecektir" denildi. Hava saldırısına ilişkin alarmların çalınması durumunda en yakın sığınaklara geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Metrolar, sığınak olarak kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

ÇEÇEN LİDER KADİROV: ÇEÇEN BİRLİKLER UKRAYNA'DA KONUŞLANDIRILDI

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Çeçen birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırıldığını doğruladı.Kadirov, Çeçen kuvvetlerinin hiçbir zarar görmediğini ve Ukrayna'ya ait bir askeri tesisin de ele geçirildiğini söyledi. Kadirov, Ukrayna saflarında savaşan Çeçenlerin de öldürüleceğini belirtti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yunanistan'dan Rusya'ya sert tepki
DÜNYA Yunanistan'dan Rusya'ya sert tepki
Putin, Aliyev'le telefonda görüştü
DÜNYA Putin, Aliyev'le telefonda görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres'den Zelenskiye insani yardım sözü
DÜNYA BM'den Zelenskiye insani yardım sözü
SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya ile müzakere açıklaması - Ukrayna Rusya savaşı son durum haberi
DÜNYA Zelenskiy'den müzakere açıklaması
Son dakika haberler: ABD Başkanı Biden resmen açıkladı... Rusya uzun dönemde ciddi bedel ödeyecek - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
DÜNYA Biden: Rusya uzun dönemde ciddi bedel ödeyecek
Son dakika: Ukraynalı 18 yaşında çocuklar askerlik sırasında! - Ukrayna Rusya son gelişmeler
DÜNYA Ukraynalı siviller askerlik sırasında
Polonya-Ukrayna sınırı sivillere kapatıldı
DÜNYA Polonya-Ukrayna sınırı kapatıldı
"Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı Ukrayna'da"
DÜNYA Pentagon: Sınıra yığılan Rus askerlerinin yarısı ...
The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
DÜNYA The Simpsons'tan Ukrayna'ya destek
Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim sorunu
DÜNYA Rusya’da Twitter ve Kremlin'in resmi sitesinde erişim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.