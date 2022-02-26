Kiev Belediye Başkanı: Yasak sırasında sokağa çıkanlar düşman grup sayılacak 0:00 / 0:00

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Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını açıklamasının üzerinden 3 gün geçti.

Saldırılar tüm hızıyla sürerken ve Rusya'ya karşı yaptırım paketleri bombardımanı durdurmazken, Poltova ve Mariupol kentlerinin füzelerle vurulduğu bildiriliyor. Odessa ve Kherson kentlerinden de silah sesleri geldiği ifade ediliyor.

Başkent Kiev'de çatışma sürerken Rus birliklerinin Kiev yakınındaki bir hidroelektrik santrali ele geçirdiği ifade edildi.

Melitopol'un Rusya tarafından ele geçirilirken konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı "Rus askerleri Melitopol'da denetimi aldı" ifadelerini kullandı.

SARTANA KASABASINA SALDIRI: 4 ÖLÜ, 9 YARALI

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün işgalciler Sartana köyüne hava saldırısı düzenledi. İlk verilere göre 4 kişi öldü, biri çocuk 9 kişi yaralandı, 40 ev ise hasar gördü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor" denildi.

198 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kiev Belediye Başkanı'nın açıklamasında 35 kişinin yaralandığı, 2'sinin çocuk olduğu ifade edildi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rusya'nın saldırılarında 198 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu ifade edildi.

RUS ASKERLERİ LVIV ÇEVRESİNDE

Rus askerleri Lviv çevresine ilerlediği ifade edilirken, Lviv Belediye Başkanı "Ukrayna askeri ilk saldırıyı püskürttü" açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN YAPTIRIMLARA İLK YANIT GELDİ

Rusya'dan ise dün Avrupa'dan gelen yaptırımlara yanıt geldi. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Eski Devlet Başkanı Medvedev "Elçilikleri kapatıp ilişkileri gözden geçirme zamanı" dedi.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DIŞARIDAKİLER DÜŞMAN GRUP SAYILACAK

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı.

Kiev halkının araç kullanmaları da yasaklanırken, "Sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta bulunanlar sabotajcı olarak değerlendirilecektir" denildi. Hava saldırısına ilişkin alarmların çalınması durumunda en yakın sığınaklara geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Metrolar, sığınak olarak kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 26, 2022

ÇEÇEN LİDER KADİROV: ÇEÇEN BİRLİKLER UKRAYNA'DA KONUŞLANDIRILDI

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Çeçen birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırıldığını doğruladı.Kadirov, Çeçen kuvvetlerinin hiçbir zarar görmediğini ve Ukrayna'ya ait bir askeri tesisin de ele geçirildiğini söyledi. Kadirov, Ukrayna saflarında savaşan Çeçenlerin de öldürüleceğini belirtti.