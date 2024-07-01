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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açığız | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açığız

        Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, Ukrayna ile arabulucular aracılığıyla müzakere yürütmeye hazır mı?" sorusuna Rusya'nın Ukrayna meselesinin çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açık olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:53
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        Rusya'dan 'diyaloğa açığız' mesajı
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna meselesi çözümü ile ilgili her türlü diyaloğa açık olduğunu söyledi.

        Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        "Rusya, Ukrayna ile arabulucular aracılığıyla müzakere yürütmeye hazır mı?" sorusuna Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, belirlenen hedeflere ulaşılması için her türlü iletişim ve diyaloğa açık olduğunu defalarca söyledi. Putin buna açık ve bunu defalarca dile getirdi." yanıtını verdi.

        Sözcü Peskov, Ukrayna askerlerinin Belarus sınırında yoğunlaşmasıyla ilgili soruya da "Elbette bu durum, sadece Minsk için değil, Moskova için de endişe kaynağı." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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