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AA

Türkiye'den Rusya'ya bu yılın 11 aylık döneminde 214 milyon 698 bin 494 dolarlık narenciye ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Rusya'ya ocak-kasım döneminde 393 bin 548 ton narenciye satıldı.

214 milyon 698 bin 494 dolar döviz girdisi sağlanan narenciye ihracatında, 230 bin 352 tonla mandarin ilk sırada yer aldı. Bu meyvenin dış satımından 117 milyon 923 bin 287 dolar kazanıldı.

Bu dönemde Rusya'ya 54 milyon 947 bin 966 dolarlık limon ve 23 milyon 710 bin 346 dolarlık portakal ihracatı yapıldı.

Doğu Karadeniz'den de bu ülkeye söz konusu dönemde 40 milyon 564 bin 262 dolar karşılığı 73 bin 383 ton narenciye satıldı.

"YILBAŞI NEDENİYLE SEVKİYATLARDA ARTIŞ VAR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı nedeniyle Rusya'ya ürün sevkiyatında artış olduğunu söyledi.

Turunçgil ürünleri ihracatının gelecek yıl daha da artmasının beklendiğini belirten Kalyoncu, Rusya Federasyonu'na dış satımda da gerek lojistik ayağında gerekse ülkeye girişte karşılaşılan tarife dışı engellerin ortadan kalkmasıyla daha yüksek rakamlara ulaşılacağını ifade etti.