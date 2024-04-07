Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali'ne eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta İHA saldırısı düzenlendi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporijya Nükleer Santrali'ne sabah saatlerinde “eşi benzeri görülmemiş” yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, bunun sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve gün içerisinde devam eden saldırılar neticesinde de santraldeki çeşitli kısımların hasar aldığı aktarıldı.

Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle tesis ve bölgedeki radyasyon seviyesinde değişiklik yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa Birliği'ni, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde tırmanan duruma derhal müdahale etmeye çağırıyor" ifadesine yer verildi.