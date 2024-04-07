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        Haberler Dünya Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali'ne eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta İHA saldırısı düzenlendi

        Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali'ne eşi benzeri görülmemiş yoğunlukta İHA saldırısı düzenlendi

        Rusya, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali unvanını taşıyan Zaporijya'ya Ukrayna tarafından İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda üç kişinin yaralandığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 07.04.2024 - 21:09
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        Zaporijya'ya "eşi benzeri görülmemiş" saldırı
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        Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporijya Nükleer Santrali'ne sabah saatlerinde “eşi benzeri görülmemiş” yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Açıklamada, bunun sonucunda 3 kişinin yaralandığı ve gün içerisinde devam eden saldırılar neticesinde de santraldeki çeşitli kısımların hasar aldığı aktarıldı.

        Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle tesis ve bölgedeki radyasyon seviyesinde değişiklik yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa Birliği'ni, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde tırmanan duruma derhal müdahale etmeye çağırıyor" ifadesine yer verildi.

        ZAPORİJYA, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

        Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

        Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Ukrayna
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