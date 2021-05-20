Rus elçiden G7 çıkışı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Rus elçi, (G7) olarak bilinen 7’ler grubunu tehlikeli oyunlar oynamakla itham etti.

Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’dan oluşan grup bu yıl ev sahibi İngiltere öncülüğünde toplanmıştı. Bu grup dışında misafir olarak katılan ülkeler de vardı.

Toplantıda İngiltere özellikle Rusya’ya karşı ‘‘hızlı bir tepki mekanizmasını'' devreye sokacağını bildirmişti.

İki hafta önce Reuters'a verilen demeçte sözlerine Çin’i de katan Dışişleri Bakanı Raab, Rusya’da yayımlanan propaganda ve sahte haberlere karşı Rusya’da yaşayan halk için de gerçeği göstermenin ve bir araya gelmenin önemini vurguladı. ''Rusya, Çin ya da dünyada gerçeği sağlamak için bir araya gelebiliriz" ifadelerine yer vermişti.

Dominic Raab’ın Çin ve Rusya’ya ilişkin indirgemeci eleştirilerine yönelik Kelin, Çin ile müttefik değiliz ancak Rusya ve Çin’e karşı tutumunun Batı’dan gelen zorluklara karşı gittikçe iki ülkeyi daha birleştirdiğini ifade etti.