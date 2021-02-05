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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, "Arıza"da farklı ve ilginç bir karakter olan Balaban'ı canlandıracak. Ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden ve dayısı tarafından büyütülen Balaban, keskin zekası ile öne çıkmaktadır.

Teknoloji ve spor meraklısı olan bu genç adam dayısının etkisi ile istemediği halde karanlık dünyanın işlerine bulaşmak zorunda kalmıştır. Yolu bir şekilde Ali Rıza ile de kesişen Balaban'ın gelişi hassas olan dengelerin iyice gerilmesine ve merak dolu gelişmelerin yaşanmasına neden olacaktır.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi Arıza, Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de.