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Rüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2) için açılan 4 yarışmaya toplam 9 isteklinin çıktığını belirterek, "Son derece sevindirici. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine, piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti." dedi

Rüzgar enerjisi YEKA

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgeleri için gerçekleştirilecek YEKA RES-2 yarışmalarına sunulan başvuru dosyalarının 18 Nisan'da değerlendirildiğini anımsattı.

Yarışmaların 30 Mayıs'ta yapılacağını belirten Dönmez, şu bilgileri verdi:

"4 yarışmaya toplam 9 istekli çıktı. Son derece sevindirici. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye'nin geleceğine, ekonomisine piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti. Biz zaten bekliyorduk. İnşallah 30 Mayıs'ta güzel bir yarışma ortaya çıkar. Daha önce yapılmış olan bin megavat rüzgar YEKA'dan sonra 4 tane 250 olmak üzere ikinci bin megavatı da Türkiye'ye kazandırmış olacağız."

"YERLİ YENİLENEBİLİRDE YÜZDE 62'Yİ YAKALADIK"

Bakan Dönmez, yılın tamamında yüzde 100 yenilenebilir elektrik tedarikini sürdürme imkanının bulunmadığını, bu alanda yatırımları ve kapasitesini hızla artıran Türkiye'nin dünya genelinde ön sıralara yükselmeye başladığını ifade etti.

"Yılbaşından bu yana yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimiyle yüzde 62 seviyelerini yakaladık" diyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl bunun ortalaması yüzde 50'ydi. Bu artışta sezonun yağışlı olmasının da etkisi var ama ondan daha ziyade bizim yenilenebilirde kurulu güç artışının etkisi var. Eskiden de yağmur yağıyordu ama siz onları barajlarda tutmaz türbinden geçirmezseniz elektrik üretemezseniz. Eskiler 'su akar, Türk bakar' derdi. Şimdi su akıyor, Türk yapıyor. Ciddi bir hidrolik üretimimiz var. Rüzgarda 7 bin megavatlara ulaştık. Güneşte 5 bin 500 - 6 bin megavatlara ulaşmış olduk. Bunlarla birlikte biz şu anda yüzde 62 civarında bir üretim payı yakalamış durumdayız. İnşallah hedefimiz 2023'de bu oranları yüzde 65-70'lere uzun dönem ortalamaları ile getirmek. Bütün bu mücadelemiz yerli payın artması yönünde."

"KÖMÜRÜN MÜŞTERİSİ HAZIR"

Türkiye'nin enerji ürünlerinde her yıl ortalama 40 milyar dolar ithalat yaptığına değinen Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin kömür üretim rekorunu 101,5 milyon ton ile kırdık ama buna rağmen yaklaşık 28-30 milyon ton kömür ithal ediyoruz. Şu anda kömür kullanmak isteyen sanayicilerimiz hem kamu işletmelerinin hem de özel işletmelerin kapısında kuyruktalar. Kendisine güvenen girişimcimiz maden sektörüne, özellikle de kömür sektörüne yatırım yapsın. Müşterisi hazır."

 

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