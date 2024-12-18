Rüzgarlı günlerde şiddetlenen migren ağrılarına dikkat! Lodos günlerinde baş ağrısı ile başa çıkmanın yolları: Nelere dikkat edilmeli?

Ayrıca, bu değişimler beyin kimyasallarında, özellikle serotonin dengesinde bozulmalara yol açabilir. Bunun sonucunda, migren şiddetlenebilir ya da mevcut baş ağrıları daha uzun sürebilir. İlginç bir şekilde, güneşli havalar ya da bulutlu günler bile bu tetikleyici etkiyi gösterebilir.