Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Rüzgarlı günlerde şiddetlenen migren ağrılarına dikkat! Lodos günlerinde baş ağrısı ile başa çıkmanın yolları: Nelere dikkat edilmeli?

        Rüzgarlı günlerde şiddetlenen migren ağrılarına dikkat! Lodos günlerinde baş ağrısı ile başa çıkmanın yolları: Nelere dikkat edilmeli?

        Hava durumunun ruh halimiz ve sağlığımız üzerindeki etkileri tartışmasız. Ani hava değişimleri, barometrik basınçtaki dalgalanmalar ve lodos gibi doğal olayların baş ağrılarına yol açabileceğini biliyor muydunuz? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Lodosun etkisi altında yaşadığımız günlerde baş ağırıları ve migren sıkça görülüyor. Hava değişikliklerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu süreçte kendinizi nasıl koruyabileceğinizi ele aldık. İşte detaylar!

        2

        LODOS VE BAŞ AĞRISI: HAVA DEĞİŞİMLERİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ

        Hava değişiklikleri ve lodos gibi sert rüzgarlar bazı insanlar için ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bir gün kar yağışı ve düşük sıcaklıklar yaşanırken, ertesi gün güneşli ve ılık bir hava ortaya çıkabiliyor.

        3

        Bu ani hava değişimleri, baş ağrısı ve migren gibi sorunları tetikleyebiliyor. Özellikle barometrik basınçtaki değişimler, sinüslerde basınç oluşturarak kimyasal dengesizliklere ve baş ağrısına yol açabiliyor.

        4

        HAVA DEĞİŞİMLERİ VE BAŞ AĞRISI

        Hava durumu, baş ağrılarını etkileyen en yaygın faktörlerden biridir. Nebraska Medicine'den Nöroloji Uzmanı Dr. Elizabeth Hartman'a göre, ani barometrik basınç değişimleri baş ağrıları için önemli bir tetikleyicidir.

        Örneğin, nemli havalarda basınç düşerken, kuru havalarda artış görülür. Bu dalgalanmalar, sinüslerde basınç oluşturarak ağrı hissi yaratabilir.

        5

        Ayrıca, bu değişimler beyin kimyasallarında, özellikle serotonin dengesinde bozulmalara yol açabilir. Bunun sonucunda, migren şiddetlenebilir ya da mevcut baş ağrıları daha uzun sürebilir. İlginç bir şekilde, güneşli havalar ya da bulutlu günler bile bu tetikleyici etkiyi gösterebilir.

        6

        HORMONAL DENGELER VE BAŞ AĞRILARI

        Kadınlarda, hormonal dalgalanmalar baş ağrıları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle adet döngüsü sırasında östrojen seviyelerindeki dalgalanmalar “adet migreni” olarak bilinen durumlara neden olabilir.

        7

        Hamilelik döneminde bu migrenler genellikle azalırken, menopoz sonrası dönemde de önemli ölçüde azalma görülür. Migren, genetik bir yatkınlıkla da ılışkili olabilir. Ebeveynlerden birinde migren varsa, çocukta migren görülme ihtimali %50 oranında artar.

        8

        TEDAVİ VE BAŞ AĞRISINI YÖNETME YÖNTEMLERİ

        Migren ve baş ağrıları çok çeşitlidir ve tedavi edilebilir. En yaygın baş ağırısı türlerinden biri gerilim tipi baş ağırısıdır. Bu, hafif ya da orta şiddetli olabilirken, migren şiddetli olmasıyla ve günlük aktiviteleri engellemesiyle bilinir.

        9

        LODOS VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

        Lodos, baş ağırısı ve migren gibi sorunları tetikleyen bir diğer önemli hava olayıdır. Güçlü güneybatı rüzgarı, sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, psikolojik durumlar üzerinde de etkili olabilir. Lodos nedeniyle ortaya çıkan başlica belirtiler şunlardır:

        10

        Artan romatizmal ağrılar

        Uyku bozuklukları (uykusuzluk ya da aşırı uyuma)

        Kan basıncı dalgalanmaları

        Yorgunluk, motivasyon kaybı ve depresif hisler

        11

        Sinüsit hastaları için bu dönemde özellikle dikkatli olmak önerilir. Başı rüzgardan koruyacak bir şapka giymek, banyodan hemen sonra dışarı çıkmamak ve kahve gibi uyarıcı içeceklerden uzak durmak tavsiye edilir. Bunun yerine, bitki çayları ile sakinleşip uyku kalitesini artırmak etkili olabilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu