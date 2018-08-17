Rynninge IK - Nyköpings BIS maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Rynninge IK ile Nyköpings BIS, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:00. Rynninge IK 20 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Nyköpings BIS 22 puanda ve 9. sırada. Rynninge IK, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Nyköpings BIS son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 277 kodlu maçı oynayanlar; Rynninge IK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nyköpings BIS galibiyet oranı 0.00.

Rynninge IK son hafta oynanan Nyköpings BIS maçında 3-2 kazandı.

Nyköpings BIS ise Rynninge IK karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Rynninge IK, 15 gol attı ve 13 gol yedi.

Nyköpings BIS, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nyköpings BIS 13 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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