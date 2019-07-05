Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların pergelleri genişletmeye hazırlandığını duyurdu. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen EXPO 2019'da Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışını yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya ve Çin ziyaretleri kapsamında katıldığı görüşmelerin detaylarını anlatan Pekcan, 4 Temmuz itibariyle Çin'e Türk kirazının ilk ihracatının başladığını açıkladı. Pekcan "Çin ile ticaret hacmimizde onların lehine bir asimetri var ancak bunun giderilmesi için her iki taraf da firmalara hükümetlerinin desteğini vermeye hazır" dedi.

'TÜRK KİRAZI ÇİN PAZARINA GİRDİ'

Türkiye'nin kirazının Çin pazarına girdiğini ifade eden Pekcan ''Önceki gün ilk defa Çin'e Türkiye'den 25 ton kiraz geldi. 20 ton Guangzhou'ya 5 ton da Şangay'a geldi. İnşallah bunun arkası gelecek" dedi. Çin'in sadece süt ürünleri, balık ürünleri, deniz ürünleri ve kanatlı et ithalatının 18 milyar dolar olduğunun bilgisini veren Bakan Pekcan, "Burası çok ciddi bir pazar. Biz de ihracat pazarlarını çeşitlendirmek zorundayız" dedi.

'JAPONYA İLE STA GÖRÜŞMELERİNİ BU YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'

Çin'in yanı sıra Japonya ile de Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerinin devam ettiğini vurgulayan Pekcan görüşmelerin hızlandığına vurgu yaptı. Son 4 ayda 4 görüşme yaptıklarını kaydeden Pekcan ''Normalde STA görüşmeleri 3-4 ay aralıklı olur son zamanlarda bile bu böyle. Biz 36 civarında video konferansı gerçekleştirdik" dedi.

Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istediklerini belirten Pekcan, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile Davos Zirvesi'nde bir araya geldiklerini, Paris'te gerçekleştirilen OECD toplantılarında da görüştüklerini haziran ayında Japonya'nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G-20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısında da temaslarda bulunduklarını aktardı.

'İKİ TARAFIN DA HASSASİYETLERİ VAR'

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde iki ülkenin devlet başkanları tarafından duyurulmasının hedeflenen anlaşmanın yılsonuna kaldığını belirten Pekcan ''STA'ları her şeye evet derseniz bitirmek çok kolay. Hedefimiz G20'de devlet başkanları düzeyinde açıklanmasıydı ama iki tarafın da hassasiyetleri var. Biz de kendi sanayimizi, sektörlerimizi ne kadar koruyabilirsek korumayı ama ihracatımızın önünü ne kadar açabilirsek açmayı hedefliyoruz. Görüşmeleri bu sene içinde tamamlayacağız. İki taraf da buna istekli'' dedi.

'TARIM ÜRÜNLERİNDE DAHA FAZLA TAVİZ BEKLİYORUZ'

Türkiye'nin Japonya ve Çin gibi büyük pazarlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Pekcan ''Japonya'nın yaklaşık 750 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Bunun da 73 milyar doları sadece gıda ve tarım ürünleri. Biz de tarım ürünlerinde biraz daha fazla taviz bekledik. Bekliyoruz. İnşallah bu sene içerisinde tamamlayacağız'' diye konuştu.



'IRAKLI BAKAN İTHALAT YASAĞININ GEÇİCİ ÖNLEM OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Bakan Pekcan, Irak'a yumurta ve kanatlı eti ihracatında yaşanan sıkıntıların, tek pazara odaklanılmasının sonucu olduğunu kaydetti. Pekcan sözlerine şöyle devam etti: "Bizim şu anda üreticilerimiz yumurtalarının yüzde 78'ini, tavuklarının da yüzde 57'sini Irak'a satıyor. Bu iki üründe Irak pazarı 625 milyon doları geçen bir ihracat rakamına erişiyor. Bir tek pazara odaklanmışız. O pazarda sıkıntı olduğu anda sektör krize giriyor. Çeşitlendirmeye gitmekten başka çaremiz yok."

Pekcan, yumurta ile birlikte diğer ürünlerde de Irak ile yaşanan sorunu çözmek için devrede olduklarını kaydetti. Pekcan Irak'ın Türkiye'den şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdiğini, kararın 60 gün sonra uygulanmaya başlayacağını kaydetti. Sorunu çözmek için devrede olduklarını kaydeden Pekcan, Iraklı bakanla Whatsapp üzerinden yazıştıklarını, ithalat yasağı kararlarının geçici önlem olduğunu söylediğini aktardı.

'SAKIN TAVUKLARI KESMEYİN'

Yasağın kalkması için parlamento kararı gerektiğini belirten Pekcan Irak'ın bu konuda takvim veremediğini söyledi. Irak'ta yumurta fiyatlarının 3 katına çıktığını, Türk yumurtalarının İran üzerinden ülkeye girdiği bilgisini aldıklarını ifade eden Pekcan, bunu desteklemediklerini, bu ürünlerle ilgili endişelerini aktardıklarını söyledi. Pekcan "Iraklı muhataplarımıza 'Biz bunu desteklemiyoruz, yumurtalar hangi şartlarda naklediliyor, stoklanıyor, buna güvenemeyiz. Bunlara Türk ürünü denmesini de istemeyiz. Irak Muhatabımıza 'Bizim tavukları kessek, sonra yumurtayı nereden bulacaksınız' dedik. Onlar da 'Sakın tavukları kesmeyin' dedi. Geçici bir uygulama olduğu söyleniyor ama parlamento kararı olduğu için birden kaldıramıyorlar. Henüz bir takvim vermediler, bekliyoruz. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Zaten Irak'ta yumurta fiyatları üç katına çıkmış, bunu ne kadar sürdürebilirler?" ifadelerini kullandı.

Pekcan, Uzakdoğu'nun yumurta ihracatı konusunda Irak'a alternatif olup olamayacağı sorusuna ''Buraya belki yumurta tozu gelebilir ama kanatlı et ihracatı konusunda Çin çok büyük bir pazar'' yanıtını verdi.

'DAHA UZAK COĞRAFYALARA DAHA HEDEF ODAKLI İLERLEYECEĞİZ'

Irak örneğinden yola çıkarak pazarın çeşitlendirilmesinin önemine vurgu yapan Pekcan şöyle konuştu: ''Artık ihracatçılarımızın Kuzey Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar, Avrupa ve Rusya'dan çıkıp pergeli genişletme zamanı. Daha uzak coğrafyalara, daha hedef odaklı ilerleyeceğiz'' diye konuştu. Bakanlık olarak her türlü destekle ihracatçıların arkalarında olacaklarının altını çizen Pekcan "Pazara giriş desteklerimiz var marka desteklerimiz var. İhracatçılarımıza açabileceğimiz, aralayabileceğimiz her kapıyı zorlayacağız."



AKILLI İHRACAT PLATFORMU EN GEÇ YIL SONUNDA DEVREYE GİRECEK

Akıllı İhracat Platformu'na da değinen Pekcan yapay zeka (AI) tabanlı bir yazılım ile ihracatçılara sektör, ürün ve ülke bazında ihracat potansiyellerini artıracak bir yazılım programı geliştirdiklerini yılsonunda ya da sonbaharın sonunda yürürlüğe gireceğini söyledi. Pekcan bu platformda ticaret müşavirlerinin birbirleriyle de bakanlıkla da sürekli bilgi alışverişinde bulunabileceklerini, bütün uluslararası verilere de siteden erişebileceklerini kaydetti.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ İÇİN AB KOMİSYONUNA YETKİ VERİLMESİ GEREK'



Pekcan, Japonya ile AB arasında uygulamaya giren STA'nın ardından Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda yeni gelişme olup olmadığının sorulması üzerine Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’la her fırsatta bir araya geldiklerini, güncellemeyi de mutlaka konuştuklarını ifade etti. Avrupa Birliği ülkelerinin bu komisyona yetki vermesi gerektiğini, 2016 Aralık ayından itibaren de bu yetkiyi beklediklerini dile getiren Pekcan, buna da engel olan birkaç ülke bulunduğunu, ülkelerle güncellemenin önünün açılması yönünde direk temas halinde olduklarını söyledi. Pekcan "Onlarla da direkt temas halindeyiz ama bir taraftan biz de Japon STA'sını tamamlamak için gayret ediyoruz" dedi. Türkiye ile Japonya ve Çin arasında ticaret alanında olduğu gibi yatırım alanında da büyük bir potansiyel bulunduğunu anlatan Pekcan, "Ülkemizdeki Japon ve Çin yatırımlarının daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz''

' ABD TİCARET BAKANI ROSS İLE ÇOK SIKI İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ'

ABD Başkanı Donald Trump'la G20 zirvesindeki görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin S-400 nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirttiğinin hatırlatılması ve yaptırım bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine Pekcan şu açıklamayı yaptı: 'Washington ziyaretinde Beyaz Saray’da bir toplantı yaptık, sonra da ertesi gün ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la bir araya geldik. Bana 'S-400, F-35' dedi, ben de Sayın Ross’a 'Sayın Bakanım, biz Ticaret Bakanıyız, bizim işimiz ticaret, gelin biz ticareti konuşalım, onu da konuşması gerekenler konuşsun' dedim. O gün bugündür de çok sıkı bir iş birliği halindeyiz. Gerek telefonla, gerek e-maille haberleşerek sektörün önünü açmaya çalışıyoruz. Benim Bakan Yardımcım, onun temsilcisi koordinasyon halinde ortak toplantılar gerçekleştiriyorlar. Onlardan da sektöre yönelik, pazara giriş, network ve dağıtım ağlarına girişle ilgili destek istedik. Sayın Ross da bu tür desteklerin içinde olacağını teyit etti."

'ABD'LİLERİ İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNE YATIRIM İÇİN DAVET ETTİK'

Pekcan, ABD'li iş insanlarını teknoloji ağırlıklı İhtisas Serbest Bölgeleri'ne yatırım için davet ettiklerine dikkati çekerek, bunun dışında herhangi bir sektör limiti koymadıklarını ama otomotiv, yan sanayi, tekstil, hazır giyim, mobilya, mücevher, yatçılık gibi bir kaç sektörü görüşmelerde ön plana çıkardıklarını vurguladı.

TÜRKİYE BÖLÜMÜNÜ 1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

EXPO 2019 Pekin'de, Türkiye Milli Günü etkinliklerinin açılışını yapan Bakan Pekcan, 2 bin 400 metrekarelik alandaki Türkiye bölümünü 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini, sayının 16 milyona ulaşmasını beklediklerini söyledi. "Yeşil Yaşa, Daha İyi Yaşa" temasıyla ile 29 Nisan'da başlayan 7 Ekim'e kadar sürecek EXPO'daki tüm bölümleri toplam 2.5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkat çeken Pekcan, Çin EXPO İdaresi tarafından Türkiye Pavyonu'nun, en çok ilgi çeken alanlardan biri olarak, EXPO 2019 Pekin sonrasında da kalıcı sergiye dönüştürülmesinin talep edildiğini kendilerinin de olumlu karşıladığını söyledi.