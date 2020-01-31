Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) bugün yapmayı planladığı değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. S&P, notunu B+, görünümünü 'Durağan' seviyede tutuyor.

2019 YILINDA DEĞİŞİKLİK YAPMADI



Standard and Poor's, 1 Mayıs 2018'de Türkiye'nin 'BB' notunu kredi notunu 'BB-'ye indirerek, 'Negatif' olan görünümünü 'Durağan' olarak değiştirmişti. S&P, en son 17 Ağustos tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B+'ya düşürmüş, görünümünü ise 'Durağan' olarak korumuştu. 2019 yılındaki iki değerlendirmede de 'B+' kredi notu ile 'Durağan' görünümde değişikliğe gidilmemişti.

S&P'nin 2020 takvimine göre kuruluşun Türkiye ile ilgili yılın ilk değerlendirmesini bugün yapması gerekiyor. Ancak kuruluş takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. S&P'nin raporu açıklanması durumunda, değerlendirmenin gece yarısından sonra, tahminen TSİ 00.10-00.30'da gelmesi bekleniyor.