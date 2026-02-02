Saadet Gürses: Hayatım kurtuldu
Saadet Gürses, borçları yüzünden yaşamına son vereceğini ima ederek kamuoyuna seslenmişti. Gürses'in çağrısı karşılık buldu. Bir iş adamının sağladığı 2 milyon liralık destekle Gürses, rahat bir nefes aldı
Saadet Gürses'in hayatı, 6 Şubat 2023’teki büyük depremle birlikte bir gecede değişti. Varlıklı bir hayattan hayata tutunma mücadelesine geçiş süreci acı olaylarla şekillendi. Gürses’in eşine ait olan evler depremde yıkılarak yerle bir oldu.
Deprem felaketinin ardından eşini kaybeden Saadet Gürses, manevi bir çöküş yaşadı. Bir yandan kanserle savaşan Gürses, tüm birikimini tedavi masrafları için harcayarak ekonomik olarak tükendi.
Çaresizliğini sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla dile getiren Saadet Gürses; "Borç batağından kurtulamadım. Kanseri yendim ama bu yükün altından kalkamadım" diyerek adeta veda niteliğinde bir yardım çağrısında bulunmuştu. Bu video, kısa sürede sanat camiasını ve sevenlerini harekete geçirdi.
Saadet Gürses'in sesini duyan Film-San Vakfı, vakit kaybetmeden devreye girdi. Vakıf aracılığıyla ulaşılan bir iş adamı, 2 milyon liralık yardımla Saadet Gürses’in omuzlarındaki ağır yükü kaldırdı. Gürses; "Hayatım kurtuldu" diyerek kendisine yardım eli uzatan kişiye teşekkür etti.