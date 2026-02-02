Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Saadet Gürses: Hayatım kurtuldu

        Saadet Gürses, borçları yüzünden yaşamına son vereceğini ima ederek kamuoyuna seslenmişti. Gürses'in çağrısı karşılık buldu. Bir iş adamının sağladığı 2 milyon liralık destekle Gürses, rahat bir nefes aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 08:34 Güncelleme: 02.02.2026 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayatım kurtuldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Saadet Gürses'in hayatı, 6 Şubat 2023’teki büyük depremle birlikte bir gecede değişti. Varlıklı bir hayattan hayata tutunma mücadelesine geçiş süreci acı olaylarla şekillendi. Gürses’in eşine ait olan evler depremde yıkılarak yerle bir oldu.

        Deprem felaketinin ardından eşini kaybeden Saadet Gürses, manevi bir çöküş yaşadı. Bir yandan kanserle savaşan Gürses, tüm birikimini tedavi masrafları için harcayarak ekonomik olarak tükendi.

        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı Haberi Görüntüle

        Çaresizliğini sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla dile getiren Saadet Gürses; "Borç batağından kurtulamadım. Kanseri yendim ama bu yükün altından kalkamadım" diyerek adeta veda niteliğinde bir yardım çağrısında bulunmuştu. Bu video, kısa sürede sanat camiasını ve sevenlerini harekete geçirdi.

        REKLAM

        Saadet Gürses'in sesini duyan Film-San Vakfı, vakit kaybetmeden devreye girdi. Vakıf aracılığıyla ulaşılan bir iş adamı, 2 milyon liralık yardımla Saadet Gürses’in omuzlarındaki ağır yükü kaldırdı. Gürses; "Hayatım kurtuldu" diyerek kendisine yardım eli uzatan kişiye teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Evladım' dediği güvercinini bulup getirene 75 bin TL ödül verecek

        ADANA'da hobi amaçlı beslediği damızlık posta güvercini kaybolan Ercan Arıcı (36), kuşunu bulup, getirene 75 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Arıcı, "Evladım gibi oldu, hobi amaçlı besliyoruz ama bizim gözümüzde değeri çok büyük" dedi. (DHA)

        #Saadet Gürses
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Al-Ittihad, Nesyri'yi transfer listesine aldı!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Müstakil evde yangın çıktı; 26 kedi öldü!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"