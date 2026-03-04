Canlı
        Haberler Magazin Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner boşandı

        Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner boşandı

        Marisa Gürcan adında bir kızları bulunan oyuncu Saadet Işıl Aksoy ile iş insanı Pamir Kıraner, boşandı

        Giriş: 04.03.2026 - 15:44
        12 yıllık evlilik bitti
        2014'te Pamir Kıraner ile nikâh masasına oturan Saadet Işıl Aksoy, 2020'de kızı Marisa Gürcan'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

        Ancak ikilinin evliliğinin üstünde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner'in boşanacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

        Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl haziran ayında Pamir Kıraner ile boşanma iddialarını doğrulamıştı. Aksoy, "Türkiye'ye kesin dönüşün sebebi biraz da bu. Ama bunu çok konuşmak istemiyorum" demişti.

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner, 12 yıllık evliliklerini sessiz sedasız boşandı.

