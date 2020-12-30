Sadettin Ökten, 1 Eylül 1942 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1953 yılında girdiği Vefa Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazanır. Yüksek inşaat mühendisi olmasına rağmen şehir ve medeniyet, özellikle de İslâm medeniyeti konularındaki entelektüel birikimiyle tanınır. Çeşitli üniversitelerde Bilim Tarihi, Yapı Teknolojisi Tarihi, Kent Kültürü ve Kent Estetiği dersleri vermiştir. Prof. Dr. Sadettin Ökten Mimar Sinan Üniversitesi emekli öğretim üyesidir. Mahmut Celalettin Ökten’in oğludur.

SAADETTİN ÖKTEN'İN ESERLERİ

Sadetttin Ökten'in 6 kitabı bulunmaktadır. Yayınlanan Kitapları:

Fincanımda Cola Var!

Örselenmiş Osmanlı'dan Medeniyet Umuduna

Yahya Kemal'in İstanbul'u ve Devamı

Yahya Kemal'in Rüzgarıyla Düşünceler ve Duyuşlar

Mesken ve Mesken Mimarimiz

İçimde AVM Var