Saadettin Saran için adaylık tartışması: Karar çıktı!

Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Saadettin Saran'ın adaylığı tartışmaya girdi.

Fenerbahçe'de bir kongre üyesi Saran’ın hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerin spor müsabakaları üzerine bahis ve şans oyunları faaliyetinde bulunmasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi ve UEFA’nın 12. maddesi gereği "başkanlığa engel" teşkil ettiğini öne sürdü.

Ancak Sicil Kurulu, yaptığı incelemede, Saran’ın adaylığını engelleyecek herhangi bir durum olmadığını belirtti.

"FENERBAHÇE AÇISINDAN AĞIR SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadettin Saran'ın bu aşamada, henüz “seçilmiş bir başkan” statüsünde değil, yapılacak Kulüp seçimlerinde “başkan adayı” statüsünde olduğu göz önüne alındığında, TFF, UEFA ve FIFA düzenlemeleri kapsamında başkan seçilmesi halinde uygulanabilecek hak mahrumiyeti cezaları, Fenerbahçe açısından ağır sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 13-14 Eylül'de yapılacak, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.