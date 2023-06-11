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Saatlerdir yanıyor! İki katı çöktü, diğer katlara sıçradı

İstanbul'un Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada dün saat 17.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gece boyu aralıksız devam eden söndürme çalışmaları sırasında yanan binanın iki katında çökmeler meydana geldi. Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar

  • İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: AA)
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü. (Fotoğraf: AA)
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü. (Fotoğraf: AA)
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. (Fotoğraf: AA)
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, bazı katlarda alevli yangın sürüyor. (Fotoğraf: AA)
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Farklı ilçe ve istasyonlardan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor. (Fotoğraf: AA)

  • İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürürken, çalışmalar sırasında çökmeler nedeniyle zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. (Fotoğraf: DHA)
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Fotoğraf: DHA
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Fotoğraf: DHA
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Fotoğraf: DHA
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Fotoğraf: DHA
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Fotoğraf: DHA
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Fotoğraf: DHA
  • YANGIN BÜYÜYOR! Son dakika: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

    Fotoğraf: DHA

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