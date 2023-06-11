Dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, bazı katlarda alevli yangın sürüyor. (Fotoğraf: AA)