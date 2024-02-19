Sabah kahvaltıda ne hazırlasam diyenler için: Kıymalı kaşarlı ekmek pizzası tarifi
Sabahları kahvaltıda çeşitlilik arıyorsanız bu tarif tam size göre! Hem doyurucu hem de protein açısından zengin bu tarif farklılık arayanlar için iyi bir alternatif olabilir. İşte, sizin için kıymalı kaşarlı ekmek pizzası tarifi!
Günün en önemli öğünü olarak sayılan kahvaltıda klasik tatların yanı sıra bazen değişik tarifler de aranabiliyor. Böyle zamanlarda size alternatif oluşturabilecek yiyeceklerden birisi de kıymalı ekmek pizzası tarifidir. İşte, adım adım hazırlanan bu tarifin yapılışı…
MALZEMELER
1 büyük somun uzun baget ekmek (yoksa başka ekmek de olur)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı nane
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı tuz
200 gram kaşar peyniri
1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
HARCI İÇİN:
Yarım orta boy soğan
1 adet kırmızı biber
Yarım çay kaşığı tuz
2 diş kıyılmış sarımsak
1 çay kaşığı İtalyan baharatı
400 gram kıyma
1 kutu domates sosu (yoğunluğunu isteğe bağlı artırıp azaltabilirsiniz)
YAPILIŞI:
190 derecede fırınınızı önden ısıtın.
Baget ekmeğinizi ortadan ikiye kesin. Üzerine zeytinyağı gezdirin, tuz ve diğer baharatları serpin.
Hazırladığınız ekmeği önceden ısıttığınız fırına koyun ve kızarana kadar 6-8 dakika kadar pişirin. Ekmekler kızardıktan sonra fırından çıkarın.
Kaşarı bir kapta rendeleyin ve yarısını pişirdiğiniz ekmeğin her yerini saracak şekilde üzerine serpin ve fırına atıp 4-6 dakika peynir eriyene kadar pişirin. Fırından çıkartıp bir kenara alın.
Bu aşamada sosunu yapmaya geçebilirsiniz. Soğanı ve biberi küp küp doğrayın. Daha sonra bir tencerede orta ateşte tereyağını eritin.
Tereyağı eridikten sonra soğanı ve biberi ekleyip karıştırın. Tuzunu serpin ve soğan yumuşayıp yarı saydam hale gelinceye kadar 4-6 dakika soteleyin.
Sarımsağı rendeleyin ve sonra tencerenin içine baharatlarla birlikte sarımsağı da atın. Bu aşamada kıymayı ekleyin ve 6-8 dakika kadar ezerek pişirin.
Domates sosunu ekleyin ve karışımı kaynama noktasına getirin. Tatları birleştirmek için düşük ateşte 4-6 dakika pişirin.
Pişirdiğiniz kıymalı harcı soğuması için bir kenara alın.
Kaşarı erimiş, biraz soğumuş olan ekmeklerinizi tezgaha alın ve üzerine kıymalı harcınızı iki ekmeğe yetecek şekilde yayın.
Ayırdığınız kaşarın kalanını da ekmeğin üzerine serpin.
Ekmekleri fırın tepsisine yerleştirin ve peynirler eriyene kadar 8-12 dakika pişirin. Peynirin eridiğini anladığınızda ve hafif kahverengileştiğinde çıkartın.