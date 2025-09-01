Sabalenka ve Djokovic çeyrek finale çıktı
Belaruslu Aryna Sabalenka ve Sırp Novak Djokovic, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta adını çeyrek finale yazdırdı.
New York'taki turnuvanın 8. gününde tek kadınların dünya 1 numarası Sabalenka, 4. turda klasmanın 95. sırasındaki İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.
Son şampiyon Sabalenka, bir saat 13 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-4 biten setlerle 2-0 yenerek tur atladı.
Wimbledon'da 2023 yılı şampiyonu dünya 60 numarası Çek Marketa Vondrousova, 2022 Wimbledon şampiyonu Kazak Elena Rybakina'yı (9 numaralı seribaşı) 6-4, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Vondrousova, çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.
Klasmanın 62. basamağında bulunan 2 kez grand slam şampiyonu Çek Barbora Krejcikova ise ABD'li Taylor Townsend'i 1-6, 7-6 ve 6-3 tamamlanan setlerle 2-1 yendi ve çeyrek finalde ABD'li Jessica Pegula ile eşleşti.
DJOKOVİC ZORLANMADI
Kariyerinde 4 kez ABD Açık şampiyonluğuna ulaşan 7 numaralı seribaşı Djokovic, bir saat 49 dakika süren tek erkekler 4. tur maçında dünya 144 numarası Alman Jan-Lennard Struff'u 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Djokovic, bir sezonda 4 grand slam turnuvasında da çeyrek final gören en yaşlı (38 yaş 94 gün) erkek tenisçi oldu.
ABD'li Taylor Fritz (4), Çek Tomas Machac'ı (21) 3-0 (6-4, 6-3, 6-3), Çek Jiri Lehecka (20) da Fransız Adrian Mannarino'yu 3-1 (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) yenerek tur atladı.
Djokovic'in Fritz ile eşleştiği çeyrek finalde Lehecka ise İspanyol Carlos Alcaraz (2) ile karşılaşacak.