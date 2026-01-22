Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

'Kayıtsız Kalma' sloganıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni Sabancı Center'da yapıldı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuşmasında, yarışmaya 10 yılda 2 bin 500'e yakın film ile başvuru yapıldığını, Türkiye'den ve yurt dışından jüride yer alan değerli isimlerin her yıl yarışmaya güç ve ilham kattığını söyledi.

Yarışma aracılığıyla sinemanın toplumsal meseleler ile bağını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sabancı, "Biliyoruz ki tüm eşitsizliklerin içinde en kalıcı etkisi olan eğitimde eşitsizliktir. Çünkü eğitim her çocuk için en temel insan hakkıdır. Ve eğitimdeki eşitsizlik yalnızca bugünü değil, bir çocuğun yarınını, bir ailenin umudunu ve bir toplumun geleceğini belirliyor" dedi.

REKLAM

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, bu yıl temanın "Eğitimde Eşitsizlikler" olarak belirlendiğine işaret ederek, "Aslında toplumsal gelişmenin en köklü sorununa parmak basmak istedik. Biliyoruz ki rakamlar bazen tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama gerçekleri görmemiz için çok kritiktir" ifadesini kullandı.