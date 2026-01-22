Habertürk
        Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

        Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

        'Kayıtsız Kalma' sloganıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni Sabancı Center'da gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:58
        Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
        'Kayıtsız Kalma' sloganıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni Sabancı Center'da yapıldı.

        Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuşmasında, yarışmaya 10 yılda 2 bin 500'e yakın film ile başvuru yapıldığını, Türkiye'den ve yurt dışından jüride yer alan değerli isimlerin her yıl yarışmaya güç ve ilham kattığını söyledi.

        Yarışma aracılığıyla sinemanın toplumsal meseleler ile bağını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sabancı, "Biliyoruz ki tüm eşitsizliklerin içinde en kalıcı etkisi olan eğitimde eşitsizliktir. Çünkü eğitim her çocuk için en temel insan hakkıdır. Ve eğitimdeki eşitsizlik yalnızca bugünü değil, bir çocuğun yarınını, bir ailenin umudunu ve bir toplumun geleceğini belirliyor" dedi.

        Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, bu yıl temanın "Eğitimde Eşitsizlikler" olarak belirlendiğine işaret ederek, "Aslında toplumsal gelişmenin en köklü sorununa parmak basmak istedik. Biliyoruz ki rakamlar bazen tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama gerçekleri görmemiz için çok kritiktir" ifadesini kullandı.

        BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ARENA FİLMİNE VERİLDİ

        Törende, 34 ilden başvuran 163 film arasından dereceye girmeye hak kazanan üç film ile mansiyonların yanı sıra "Sosyal Etki Ödülü" de sahibini buldu.

        Yarışmanın birincisine 80 bin lira, ikincisine 60 bin lira, üçüncüsüne ve "Sosyal Etki Ödülü"nün sahibine ise 30'ar bin lira ödül verildi.

        Yarışmada birincilik ödülünü "Arena" filmi ile Emirhan Cangül kazanırken, ikincilik ödülü, "Picasso Muhammed" filmi ile Berat Yüksel'e, üçüncülük ödülü de "İkizler" filmi ile Zehra Asal Keşiş'e verildi.

        Mansiyon ödülleri ise "Siyah Hiçbir Zaman Kirli Değildir ki!" filmi ile Havva Sülün'e ve "Yarım" filmi ile Hüseyin Demirtaş'a verildi. "Sosyal Etki" ödülü ise "Picasso Muhammed" filmi ile Berat Yüksel'in oldu.

        Yarışmanın jürileri arasında oyuncu, yazar ve yönetmen Ercan Kesal, oyuncu Funda Eryiğit, senarist ve yönetmen Gözde Kural, uluslararası film dağıtımcısı John Durie ve yapımcı Jordanco Petkovski yer aldı.

        Yarışmanın "Sosyal Etki" jürisi ise sinema yazarı Muammer Brav, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Araştırmacısı ve Medya Koordinatörü Umay Aktaş Salman ile Öğretmen Ağı İçerik Danışmanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Çayır'dan oluştu.

        #Sabancı Vakfı
        #10. Kısa Film Yarışması
