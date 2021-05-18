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Sabancı Vakfı'ndan Bandırma Vapuru Sanal Müzesi

Sabancı Vakfı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştırarak Millî Mücadele'nin başlatılmasında en önemli görevi üstlenen Bandırma Vapuru'nu sanal müze haline getirdi. Sabancı Vakfı'nın Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirdiği Bandırma Vapuru Sanal Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yılında Sabancı Vakfı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitelerinde ziyarete açıldı

Sabancı Vakfı'ndan Bandırma Vapuru Sanal Müzesi
Bandırma Vapuru Sanal Müzesi
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HABERTURK.COM

Sabancı Vakfı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştırarak Millî Mücadelenin başlatılmasında en önemli görevi üstlenen Bandırma Vapuru'nu sanal müze haline getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti; "19 Mayıs, bir ulusun kurtuluş mücadelesinin başlangıcı. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı bu mücadelenin en önemli sembollerinden biri ise hiç kuşkusuz Bandırma Vapuru. Biz de Sabancı Vakfı olarak 2005 yılında müze haline getirilen bu tarihi simgeyi başta gençler olmak üzere herkesin evine getirme hayali ile yola çıktık. Bandırma Vapuru Sanal Müzesi'ni Samsun'a çıkışın 102'nci yılında Türkiye'ye armağan etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Güler Sabancı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıl Atatürk'ü andığımız bu özel günü pandemi koşulları nedeniyle maalesef özlediğimiz kalabalıklarla kutlayamıyoruz. Ancak bu durum bu özel günü coşku, minnet ve birliktelik duygularıyla kutlamamıza engel değil. Bu özel günde gençlerin milli mücadelede çok önemli bir yeri olan Bandırma Vapuru'nu evlerinden gezebilmeleri ve bu bayramın coşkusunu yaşayabilmelerini sağlamak adına bu sanal müzeyi hazırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Atatürk'ün büyük bir güvenle cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe bizim de inancımız sonsuz. Onların gücü, zekası, çalışma azmi ve yaratıcılığı bizi ülkemizin geleceği için her zaman umutlandırıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum."

Sabancı Vakfı tarafından sanal ortama taşınan Bandırma Vapuru Müzesi www.sabancivakfi.org ve www.samsun.bel.tr adreslerinden gezilebiliyor.
Samsun'da bulunan Bandırma Vapuru Müzesi, Gemi Müze alanı ve Açık Hava Müzesi olmak üzere iki alandan oluşuyor.
Müzede, Atatürk'ün doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul ettiğine dair belgenin sureti bulunuyor. Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı ise müzenin en önemli tarihi belgelerinden birini oluşturuyor.
Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargâh Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.

Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabancası Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerin de sergilendiği müzede, ulu önderin yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor.

Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor. İçerisinde 5 heykel bulunan bu kamarada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor. Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katip'i temsilen heykellerinin yer aldığı geminin orta bölümünde bulunan Kaptan Köşkü'nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser bulunuyor.
Ön güvertede yer alan ve bir kamara olarak düzenlenen Atatürk'ün Savarona Yatı'ndaki yatak odasına benzer şekilde dizayn edilmiş odada ceviz ağacından üretilmiş 1900'lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor.
35.000 metre kare alana kurulmuş olan Millî Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi bünyesinde ise; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı'nda kaybettiğimiz 1.200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Millî Mücadeleyi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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