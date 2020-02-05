İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini tamamlayan Boeing 738 tipi uçak bir uçak pistten çıktı. Pistten savrulan uçak alev aldı, yolcular tahliye edildi.
Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı yolcuların yarılan kanattan yere atladıkları görüldü.
Uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: CAN KAYBI YOK
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 171 yolcu 6 mürettebatın bulunduğu kazada can kaybının olmadığı bildirildi.
Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.
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