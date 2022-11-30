Sabırsızlık Zamanı AKM Yeşilçam Sineması'nda 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklediği, dünya prömiyerini Varşova Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise Boğaziçi Film Festivali’nde yapan filmin başrollerini Mirza Zarg, Mirhat Zarg ve Pelin Batu paylaşıyor.

Sabırsızlık Zamanı, Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme macerasını perdeye taşıyor.

Yönetmenin sınıfsal çatışma mücadelesini kara mizahla aktardığı film, okulda karşılarına çıkan havuz problemleriyle başı dertte olan kardeşlerin gerçek yaşamlarında da havuza girmeyi bir takıntı haline getirmesini anlatıyor.