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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kadın ekiple İstanbul-Bodrum uçuşu gerçekleştirdi. Başarılı pilot Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından seçtiği iki kadın takipçisini de Business’ta uçurarak misafir etti.