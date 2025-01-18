Saç dökülmesi hakkında bildikleriniz yanlış olabilir! Şapka takmak saç dökülmesine yol açar mı?

Şapka takmanın saç dökülmesine neden olduğu yüz yıllardır tartışılan bir inanç. Birçok kişi, şapkanın kafa derisine baskı yaparak saç köklerini zayıflattığına inanıyor. Ancak bu yaygın düyanın gerçekten bilimsel bir temele dayanıp dayanmadığını anlamak için uzman görüşlerine ve bilimsel araştırmalara bakmamız gerekiyor. İşte detaylar!