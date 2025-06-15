Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher'ın 75 milyon dolarlık boşanma savaşında ateşkes ilan edildi. Oyuncu çift, resmen boşandı.

53 yaşındaki Sacha Baron Cohen ile 49 yaşındaki Isla Fisher, boşanma davasının sonuçlandığını, ortak bir açıklamayla duyurdu. "Boşanmamız artık sonuçlandı. Birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyoruz ve birbirimize olan büyük saygımızı sürdürerek arkadaş kalmaya ve harika çocuklarımıza ortak ebeveynlik yapmaya kararlıyız" diyen ikili; "Medyanın çocuklarımızın mahremiyetine saygı göstermeye devam etmesini istiyoruz" diye ekledi.

Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher, 13 yıllık evliliklerini 2023'te bitirdiklerini, Nisan 2024'te açıklamıştı. Ayrılık haberiyle hayranlarını şaşırtan ikili, "20 yıldan fazla süren uzun bir tenis maçından sonra raketlerimizi bırakıyoruz" demişti.

"2023'te evliliğimizi sonlandırmak için ortak boşanma davası açtık. Her zaman mahremiyetimize öncelik verdik ve bu değişimle sessizce uğraştık" diyen Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher; "Çocuklarımıza olan bağlılığımızı ve sevgimizi sonsuza dek paylaşacağız. Ailemizin mahremiyet isteğine duyduğunuz saygıyı içtenlikle takdir ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher; 2001'de tanıştı, ancak 2010'a kadar evlenmedi. Fisher, 2022'de verdiği bir röportajda, ilişkilerini gizli tutmalarının gerekçesini açıklarken, "İlişkimizi kamuoyuna duyurmayarak ve nasıl tanıştığımızı veya evliliğimiz hakkında gerçekten kamuoyuna konuşmayarak, bu benim için özel ve değerli bir şey olarak kaldı. Bazı şeyleri kendinize saklamanın güzel olduğunu düşünüyorum" demişti.

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ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher'ın ilk kızı Olive, nişanlanmalarından üç yıl sonra 2007'de doğdu. İkinci çocukları Elula, Ağustos 2010'da doğdu ve oğulları Montgomery, Mart 2015'te dünyaya geldi.