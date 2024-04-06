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        Haberler Dünyadan Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher boşanma davası açtıklarını açıkladılar

        Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher boşanma davası açtıklarını açıkladılar

        Sacha Baron Cohen ve Isla Fisher, 14 yılı aşkın birlikteliğin ardından geçen yıl boşanma davası açtıklarını sosyal medya hesaplarından itiraf ettiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:20
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        2010'da evlenen İngiliz oyuncu Sacha Baron Cohen ve kendisi gibi oyuncu eşi Isla Fisher ortak Instagram gönderilerinde ayrıldıklarını takipçilerine duyurdular.

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        "RAKETLERİMİZİ BIRAKIYORUZ"

        İkili tenis kıyafetleriyle yayınladıkları gönderinin altına, "Yirmi yıldan fazla süren uzun bir tenis maçının ardından nihayet raketlerimizi bırakıyoruz. 2023'te evliliğimizi sonlandırmak için ortaklaşa dava açtık. Gizliliğimize her zaman öncelik verdik ve bu değişiklik üzerinde sessizce çalışıyoruz. Çocuklarımıza olan bağlılığımızı ve sevgimizi sonsuza kadar paylaşıyoruz. Ailemizin mahremiyet isteğine saygı duyduğunuzu içtenlikle takdir ediyoruz." notunu düştüler.

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        Çiftin evliliklerini sonlandırmak için nereye, tam olarak ne zaman başvurduğu ya da boşanmanın ne zaman kesinleşeceği belli değil. Gönderilerde; "Gizliliğimize her zaman öncelik verdik ve bu değişiklik üzerinde sessizce çalışıyoruz" denildi.

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        52 yaşındaki Fisher ve 48 yaşındaki Cohen, 2004'te evlenmişti. Çiftin; 16 ve 13 yaşlarında iki kızları ve 7 yaşında bir oğulları bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

        #Sacha Baron Cohen
        #Isla Fisher
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