Lösemi hastası çocuklarla empati kurmak için saçlarını kestirmeye başlayan ve ilerleyen dönemde saçlarını LÖSEV ve UNICEF'e bağışlayan üniversite öğrencisi Münevver Gizem Erdil, özenle uzattığı saçlarıyla lösemi hastalarına umut oluyor.
Edirne'de yaşayan 22 yaşındaki Erdil, 11 yıl içinde 4 kez saçlarını kestirerek lösemili çocuklara peruk yapılması ve tedavi masraflarında kullanılması için bağışladı.
Saçlarını kestikten sonra uzamasını bekleyen Erdil, 30 santimetre uzunluğuna ulaşan saçlarını tekrar keserek lösemi hastaları yararına bağışlıyor.
Lösemi hastalarının ve kemoterapide saçlarını kaybedenleri anlamak için saçlarını kestiğini ve ardından bağışlamaya karar verdiğini dile getiren Erdil, şöyle konuştu: "Empati kurmak çok önemli. İnsanlar lösemi hastası küçük çocuklara baktıklarında acıma duygusuyla bakıyor. Aslında sadece bir tebessüm yeterli. Ben ilk saçlarımı kestirdiğim zaman ailem bile bana garip şekilde baktı. Saçlarımı İstanbul'da yaşayan bir arkadaşıma gönderiyorum. O saçları ya peruk yapılmak için gerekli yerlere ulaştırıyor ya da saçları satıp hastalar için ilaç alıp bu şekilde yardım yapıyor. LÖSEV ve UNICEF'e yollayarak elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz."
Arkadaşlarının kendisinin de hasta olduğunu düşünüp geçmiş olsun mesajı gönderdiğini anlatan Erdil, "Çevremde sert tepki gösterenler oldu. Yaklaşık 200 geçmiş olsun mesaj aldım. Benim de lösemi olduğumu düşünenler oldu. 11 yaşından bu yana saçlarımı kesip bağışlıyorum. Bugüne kadar saçlarımı 4 kez keserek bağışladım." diye konuştu.
Maddi durumu yeterli olmadığı için saçını bağışladığını belirten Erdil, sözlerini, "Param olsa daha çok bağış yaparım. İşim buna engel olsa dahi, işten kovulacağımı bilsem dahi her zaman saçlarım uzadığında kestirip bağış yapmaya devam edeceğim." diye tamamladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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