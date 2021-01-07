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Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen'in yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları diziseverlerle buluşuyor. İşte Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sadakatsiz dizisinin 13. yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümden ipuçları içeren Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

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