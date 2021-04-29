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Sadakatsiz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 27. son bölüm

Sadakatsiz 27. son bölüm yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümde Asya vuruluyor! Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Sadakatsiz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 27. son bölüm özeti...

Sadakatsiz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 27. son bölüm

Sadakatsiz dizisinin 27. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Son bölümde; Asya ve Derin'i kaçıran Faruk yakalanıyor ancak çıkan arbede sonucu Asya vuruluyor. Sadakatsiz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 27. son bölüm...

SADAKATSİZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin’den sonra Asya’nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin’in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır. Asya’yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

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