Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sorusu Kanal D yayın akışında dizi yer almayınca merak konusu oldu. Başrolünde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz 13. yeni bölümüyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yeni yıl ile birlikte dizilerin reklam anlaşmaları da yenileniyor. Bu nedenle diziler 1 veya 3 hafta boyunca yayınlanmıyor.

SADAKATSİZ 13. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz 13. yeni bölümü 13 Ocak 2021 Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.