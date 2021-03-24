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Sadakatsiz Derya kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Derya'yı oynayan Özge Özder ne zaman doğum yaptı? Biyografisi

Sadakatsiz dizisinde Derya karakterine hayat veren Özge Özder, günün hakkında en çok araştırma yapılan isimleri arasında yer alıyor. Bugün doğum yapan güzel oyuncu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Sadakatsiz Derya'yı oynayan Özge Özder ile ilgili detaylar...

Sadakatsiz Derya kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Derya'yı oynayan Özge Özder ne zaman doğum yaptı? Biyografisi

Özge Özder'in yaşamı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Özge Özder, Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Peki Özge Özder kimdir, nereli?

İLK KEZ PAYLAŞTI

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de Derya karakterini canlandıran Özge Özder, annelik heyecanı yaşıyor. Müzisyen Sinan Güleryüz ile evli olan ünlü oyuncu yakın zamanda kızı Eva Luna'yı dünyaya getirmişti. Güzel oyuncu, kızının yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Özder-Sinan Güleryüz çifti kızları Eva Luna'nın yüzlerini ilk kez sevenleriyle paylaştı. Instagram hesabında 492 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından peş peş paylaşımlar yaparak mutlu evliliklerini taçlandırdıkları bebekleri ile fotoğraflarını sevenlerine sundu.

Sadakatsiz Derya kimdir? Özge Özder kaç yaşında?

Özge Özder 1 Nisan 1978 Ankara doğumludur.

Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır.

1996 yılında konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanmıştır.

2000 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamış olan Özge Özder; 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor.

2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış olan Haziran Gecesi adlı dizide canlandırdığı Lale abla ile televizyonda da büyük bir başarı yakalayarak ismini duyurmuştur.

2005 yılından beri sahneye çıkmış olduğu Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapan “3 kız Kardeş” oyunundan Nataşa rolüyle göstermiş olduğu performans ile Bedia Muhavvit ödülüne layık görülmüştür. Aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday olmuş olan Özge Özder Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık olmuştur.

Oyuncu FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterini canlandırmıştır. Özge Özder 14 Haziran 2014 yılında final yapan dizide senaryo gereği ölmesi gerekirken izleyicilerin Emel'in ölmesini istemiyoruz demesi üzerine tekrar oyuna dönmüştür.

Özge Özder, müzisyen sevgilisi Sinan Güleryüz ile 30.07.2018’de dünyaevine girdi.

Rol Aldığı Oyunlar:

On ikinci gece
Müziksiz evin konukları
Kes ve kaç
Matmazel Jülie’den Esinti
Gizli oturum
Oyun
Murat sade
Leonce ile Lena
Ceza Kanunu
Üç kız kardeş,
Düş oyuncakları
Baba,
Klaksonlar
Borazanlar Bırtlar
İki kişilik hırgür
Bahar noktası
Barış ormanında yarış
Cephede piknik yok ve Masal

Rol Aldığı Filmler ve Oyunlar.

Ulan İstanbul
Kehribar
Umutsuz Ev Kadınları
Dudaktan Kalbe
Ömre Bedel,
Başka Semtin Çocukları,
Sıfır dediğimde,
İyi ki varsın,
Sınav,
Umut Adası,
Uy başuma gelenler,
Emret Komutanım
Haziran Gecesi
İyi aile robotu,
Estağfurullah Yokuşu,
Aşkın mucizeleri,
Hayat,
Ayşe,
Çifte Bela,
Dadı,
Yeditepe İstanbul,
Sonbahar kadınları
Ferhunde Hanımlar.

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