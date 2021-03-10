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Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekim kimdir, kaç yaşındadır?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Emir Tarık Tekin'in hayatı merak ediliyor. Genç oyuncu Emir Tarık Tekin, ünlü sanatçı Şevval Sam'ın oğludur. Emir Tarık Tekim kimdir, kaç yaşındadır? İşte Emir Tarık Tekin hakkında merak edilen detaylar...

Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekim kimdir, kaç yaşındadır?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterini canlandıran isim Şevval Sam'ın oğlu, Leman Sam'ın torunu Emir Tarık Tekin'dir. Emir Tarık Tekin kimdir, kaç yaşında? İşte genç oyuncu hakkında merak edilen detaylar...

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.

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