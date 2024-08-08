3. GİDERİ DURULAYIN

Elektrikli su ısıtıcıda ya da tencerede 2 su bardağı su kaynatın. Sonra, suyu doğrudan gidere dökün. Geri sıçrayıp sizi yakmaması için suyu yavaşça dökün. Yavaş dökmenin bir diğer avantajı da, suyu lavaboya sıçratmadan doğrudan gidere dökebilmenizi ve böylece lavabonun ısıyı emip suyu daha tıkanıklığa varmadan soğutmasının önüne geçmenizi sağlamasıdır.

Musluktan akan sıcak su yerine kaynar su kullanın çünkü sıcak suyun etkili olması biraz zaman alabilir.