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        Haberler Yaşam Sadece 2 malzeme ile evinizdeki o sorundan kurtulabilirsiniz... İşte formülü! Tuz ve sirke ile kapalı giderlere son verebilirsiniz!

        Evinizdeki 2 malzeme ile tıkanan giderlere veda edebilirsiniz... İşte formülü!

        Elinizde sadece tuz ve sirke gibi basit malzemeler varsa, kapalı giderler artık bir sorun olmaktan çıkacak. Kimyasal temizleyicilere ihtiyacınız yok; doğal ve etkili bir çözümle tanışın. Bu iki mucizevi maddeyi bir araya getirerek, evinizdeki tıkanıklıklara hızlı ve pratik bir çözüm getirebilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:00
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        Sıradan mutfak malzemeleriyle büyük sorunları çözmek mümkün! Kapalı giderlerden muzdaripseniz, hemen elinizin altındaki tuz ve sirkeyi kullanarak, pratik bir çözüm oluşturabilirsiniz. Bu doğal karışım, giderlerde biriken tortuları eriterek suyun serbestçe akmasını sağlar. Hem çevre dostu hem de ekonomik bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. İşte detaylar!

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        TUZ VE SİRKE KARIŞIMI

        Tuz ve sirke kullanarak kendi gider açıcınızı yapabilirsiniz. Tuzun aşındırıcılığıyla sirkenin temizleme gücü birleşince en zorlu tıkanıklıkların bile üstesinden gelinebilir. Dahası, karışıma ekleyeceğiniz kaynar su da karışımı borularda itecektir.

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        1. TUZ VE SİRKEYİ KARIŞTIRIN

        Küçük bir kaba 1 su bardağı tuz dökün. 1 su bardağı sirke ekleyin. Tuzun, sirkenin tamamını emmesi için iyice karıştırın. Karışım pürüzsüz ve homojen bir hâle gelene kadar karıştırmaya devam edin.

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        Limon suyunun asitliği sayesinde macuna biraz daha fazla tıkanıklık giderme gücü katmak için, yarım su bardağı limon suyu ekleyip ve iyice karıştırabilirsiniz. Tıkanıklık, borunun derinlerindeyse ya da limon suyunu eklemeyecekseniz karışımın daha kolay yol alabilecek daha sulu bir karışım olması için daha fazla sirke ekleyin.

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        2. KARIŞIMI GİDERE DÖKÜN

        Önce giderin tıkacını çıkarın. Sonra karışımı doğrudan gidere dökün. Tıkanıklığın tamamının karışımı emmesini sağlamak için tüm gideri karışımla kaplayın. Tıkanıklığın karışımı mümkün olduğunca fazla emmesini sağlamak için 15 dakika beklemesine izin verin. Özellikle inatçı kalıntılar için 30 dakika emmesine izin verin. Tıkacı çıkaramıyorsanız karışımın daha sulu olması için daha fazla sirke ekleyin.

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        3. GİDERİ DURULAYIN

        Elektrikli su ısıtıcıda ya da tencerede 2 su bardağı su kaynatın. Sonra, suyu doğrudan gidere dökün. Geri sıçrayıp sizi yakmaması için suyu yavaşça dökün. Yavaş dökmenin bir diğer avantajı da, suyu lavaboya sıçratmadan doğrudan gidere dökebilmenizi ve böylece lavabonun ısıyı emip suyu daha tıkanıklığa varmadan soğutmasının önüne geçmenizi sağlamasıdır.

        Musluktan akan sıcak su yerine kaynar su kullanın çünkü sıcak suyun etkili olması biraz zaman alabilir.

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        TUZU TEK BAŞINA DA KULLANABİLİRSİNİZ!

        Sirkenin asitliği yağları ve diğer kalıntıları parçalamaya yardım ederken, tuz da iri taneli ve aşındırıcı olduğu için kendi başına borunun içini temizleyecektir. Yarım su bardağı tuz ölçün sonra bunu doğrudan gidere boşaltın.

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        Önce 2 litre su kaynatın. Bunu yavaşça gidere boşaltın. Suyu doğrudan giderin içine nişanlayın ki sıçrayan su siziyakmasın. Kaynar su bitince gideri iyice açmak için musluktan sıcak su akıtın.

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        Sırf tuz kullandığınız için, muhtemelen tıkanıklığı açana kadar bunu birkaç kez tekrarlamanız gerekecek. Tuzu her seferinde yarım su bardağı arttırın ve daha fazla tuz eklemeden önce kaynar suyla durulayın. Çok fazla tuzu bir seferde dökmekten sakının.

        Kaynak: WikiHow

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