Sadece detayları doğru analiz edebilen kişilerin çözebileceği gizemli sorular

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Bu üçlü arkadaş grubu, ne zaman saunaya girse yanında bir şey getiriyor. Bu kez de birinci kişi Ipod, ikinci kişi termos, üçüncü kişi okumak için bazı resmi belgeler getirdi. Öldürülen dördüncü kişi ise keskin bir nesne ile öldürüldü ama polis herhangi bir şüpheli alet tespit edemedi. Bu nasıl oldu?