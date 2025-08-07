Habertürk
        Sadele rengine ve modeline bakmayın! Sahte güneş gözlükleri nasıl anlaşılır?

        Güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat edilmeli? Güneş gözlüğünün sahtesi nasıl anlaşılır?

        Yanlış güneş gözlüğü seçimi, baş ağrısından katarakta kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açıyor. İşte sahte güneş gözlüğünü anlamanın yolları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 07.08.2025 - 13:30
        Sahte güneş gözlüğü nasıl anlaşılır?
        Sahte gözlükler sadece cüzdanınızı değil, göz sağlığınızı da riske atıyor. İşte sahte bir gözlüğü anlamanın yolları!

        GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Güneş gözlüğü seçerken, yalnızca görünümüne değil, sağlık açısından sunduğu korumaya da dikkat edilmelidir. Doğru bir güneş gözlüğü, belirli kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır.

        Gözlük üzerinde CE gibi kalite belgelerinin ve UV 400 ibaresinin bulunması, ultraviyole (UV) ışınlarını yüzde 100 oranında engellediğini gösterir. Bu özellik, göz sağlığını korumada en kritik faktördür.

        UYARI: Göz sağlığınızı korumak için, yalnızca görünüşüne bakarak değil, sertifikalı ve UV korumalı ürünleri tercih ederek güvenilir optik mağazalardan alışveriş yapmanız çok önemlidir.

        SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİN TEHLİKELERİ

        Göz sağlığı uzmanları, sahte güneş gözlüklerinin yalnızca renkli camdan ibaret olduğunu ve UV ışınlarını engellemediğini vurguluyor.

        UV ışınları kısa vadede ve uzun vadede göze ciddi zararlar verebilir. Uzun vadede göz merceğinde katarakt oluşumuna yol açarken, UVA ışınları retinaya kadar ulaşarak kalıcı hasarlara neden olabilir. Kısa vadede ise cam kalitesinin düşük olması nedeniyle:

        - Bulanık görme

        - Düşük kontrast

        - Optik bozulmalar ve yansımalar

        gibi problemler ortaya çıkabilir. Bu durum, baş ağrısı, göz yorgunluğu ve stres hissine kadar farklı sorunlara yol açabilir.

        SAHTE GÖZLÜĞÜ NASIL ANLARSINIZ?

        Sahte güneş gözlükleri, görünüşte orijinalleriyle benzer olabilir. Ancak kullanılan cam, çerçeve kalitesi ve UV filtresi açısından ciddi farklar taşır.

        Aşağıdaki belirtiler sahte bir gözlüğü ele verebilir:

        - CE, UV400 gibi kalite standart belgeleri yoksa

        - Cam yansıma yapıyor veya görüntüyü bozuyorsa

        - Marka logosu silik, yamuk veya eksikse

        - Çerçeve hafif, kırılgan ve kalitesizse

        - Camlar arasında renk farkı varsa

        Bu durumlarda ürünü satın almamak ve mutlaka güvenilir bir optik mağazasından alışveriş yapmak en doğru tercih olacaktır.

        GÖZE VEREBİLECEĞİ ZARARLAR

        Sahte güneş gözlüklerinde UV koruma filtresi ya hiç yoktur ya da etkisizdir. Bu da UV ışınlarının göze doğrudan ulaşmasına neden olur. Ortaya çıkabilecek bazı kalıcı sorunlar şunlardır:

        - Retina tabakasında geri dönüşü olmayan hasar

        - Katarakt riskinde artış

        - Kornea yanıkları ve enfeksiyonları

        - Fotokeratit (gözde güneş yanığına benzer hastalık)

        - Görme bulanıklığı ve kalıcı görme kaybı

        Koyu renk camlar göz bebeğini büyüttüğü için daha fazla ışık göz içine girer. Eğer cam UV korumalı değilse, bu ışınlar retinaya ulaşarak kalıcı bozulmalara yol açabilir.

        GÖZ SAĞLIĞI DIŞINDAKİ OLUMSUZ ETKİLER

        Sahte gözlükler yalnızca göze zarar vermez, genel sağlık üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir:

        - Baş dönmesi ve mide bulantısı

        - Denge problemleri

        - Psikolojik stres ve yorgunluk

        - Göz çevresinde UV ışınlarına bağlı cilt lekeleri

        - Yanlış çerçeve nedeniyle yüz estetiğinde bozulmalar

        ÇOCUKLARDA SAHTE GÖZLÜK KULLANIMI

        Çocukların göz merceği, yetişkinlere göre UV ışınlarına karşı daha hassastır. Korumasız gözlükler:

        - Göz gelişimini olumsuz etkileyebilir

        - Görme bozukluklarını artırabilir

        - Dikkat dağınıklığı ve öğrenme sorunlarına yol açabilir

        Bu nedenle çocuklar için mutlaka medikal standartlara uygun, sertifikalı güneş gözlükleri tercih edilmelidir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

