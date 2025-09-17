Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'a başkanvekilliği teklifi!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, olağanüstü genel kurulda seçilmeleri halinde başkanlık yarışında lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp'e kuracakları Futbol AŞ'de başkan vekilliği görevini teklif edeceklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Sadettin Saran, Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Masası programının canlı yayın konuğu oldu.

Adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'in seçim sürecini iyi yönettiğini anlatan Saran, "İmza toplayanlara hiçbir zaman ters bir şey söylemedim. Bilakis 'Demokratik haklarıdır.' dedim. Ben imza vermedim. Bir başkanın böyle gönderilmesini doğru bulmadığımı söyledim. Aksi bir şey söylemedim. Süreci gayet güzel yönettiler. Hakan Bey geldi ve hiçbir talepte bulunmadı. Hakan Bey veda etmedi, feda etti. Biz güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. İçinde Süleyman Orakçıoğlu, Sinan Öncel, Ankara'dan Recep Uzelli Bey olmak üzere güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. Başkan vekilliğini de Hakan Bilal Kutlualp Bey'e teklif edeceğim, inşallah kabul eder. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun "yalnız" kaldığını düşündüğünü aktaran Sadettin Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haziran ayında yapılsaydı biz kendimize göre futbol aklıyla gelecektik. Eylül ayında yapmayı düşündüğünde Ali Bey'e 'Güven oyunu kongrede değil, sahada almak lazım.' dedim. 'Mayıs 2026'da yap kongreyi.' dedim. Hatta 'Çık Mayıs 2026'da şampiyonluk gelmezse bırakırım de, camiaya rahatlık gelsin.' dedim. Eylüle karar verdi, kendi takdiridir. Ben geldiğimde Mourinho devam etseydi, ilk önce Mourinho ile konuşurdum. Eleştirdiğim konulardan biri iletişim. Dinlerdim, 'Neden böyle oldu?' derdim. Ona göre karar verirdim. Başkaları mutlu olsun diye göndermezdim. Aralarında bir sıkıntı var. Tek taraflı olmaz hiçbir zaman. Bunu değiştirebilir miyiz diye denerdim, baktım ki olmayacak ona göre karar verirdim."

Geçen sene aday olmayı düşündüğünde Ali Koç'a "Mourinho ile anlaşma Conte ile anlaş." dediğini anlatan Saran, "Ben Conte ile anlaşmıştım. Mourinho ile çok rahat geçinemeyeceğini düşündüm. Conte gibi başarıya aç birini görmedim. Conte'ye 'Tottenham'da ne oldu?' dedim. 'Çok yalnız bırakıldım' dedi. Kolundan tuttum, 'Türkiye'de hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Yanında olacağım, en yakın arkadaşın olacağım, aile olacağız.' dedim. Bu, onun hoşuna gitmişti. Kabul etmesinin sebeplerinden biri de buydu. Mourinho'nun yalnız kaldığını düşünüyorum. Devam etseydik Mourinho ile şampiyon da yapardık, Şampiyonlar Ligi'ne de giderdik." ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, sarı-lacivertli ekibin iyi bir kadrosu bulunduğunu ve şampiyon olacaklarına inandığı dile getirdi. İyi transferler yapıldığının altını çizen Saran, "Bir başkan adayı ve bir başkan takımını hiçbir zaman kötülemez. Bu, bizim takımımız. Bahanelerin arkasına sığınmayacağız. En iyi takım, bu takım. Bu takımla şampiyon olacağız. Yola böyle çıkacağız. Ocak'ta gerekirse değişiklikler yapılır. Dortmund günlerinden kalan, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş oyunculardan futbol aklı oluşturduk. Şu an izliyoruz. Zamanı gelince dokunuşlar yaparız. Bu takım bizim takımımız." ifadelerini kullandı. Hayalindeki Fenerbahçe'yi de anlatan 61 yaşındaki başkan adayı, "Tekmeye kafayla giren, kardeşlik ruhu olan, Fenerbahçe ruhunu, 'Kadıköy cehennemi'ni bize geri getirmemize fayda sağlayacak ekip kuracağız. Atik, çevik, koşan, birlik ve beraberlik halinde koşan bir takım oluşturacağız." dedi. "HİSSELERİMİ ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSA DEVREDİYORUM" Sadettin Saran, şans oyunları bayisi olan bir şirkete sahip olduğunu ve bunun adaylık konusunda sorun teşkil etmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bayi diyoruz. Bu, oranları belirlemeyen basit bir bayi. Yüzde hesabıyla çalışan bir bayi. Beni şu rahatsız ediyor. Bu yalanları yayanlar, ne yazık ki içimizden. Kendi koltuk sevdası için yayanlar, araştırma zahmetinde bulunmuyorlar. Biz Avrupa'da spor endüstrisinde çok büyük söz hakkı olan 3-4 firmadan biriyiz. Avukatlarımızdan biri Emin Bey, CAS avukatı, kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapmış. Yurt dışında avukatlarımız var. Milyonlarca dolarlık FIFA ile UEFA ile senelerce iş yapmışız. Fenerbahçe yönetimine aldığım hukukçular, iyi Fenerbahçeli avukatlar var. Bunlar bir şeyi atlıyor. FIFA'dan randevu almayı bırakın, telefon edemeyecek, yerini bilemeyecek insanlar konuşuyorlar. Bu beni üzüyor."

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Saran, şöyle devam etti: "Bu yalan rüzgarı kararsızları etkilemek için, insanların kongreye gelmelerini etkilemek için yapılan şeyler. Gelebilecek en kötü şey, hak mahrumiyeti. Türkiye'de hak mahrumiyeti olmayana maalesef başkan denmiyor. Biz devir isteği için 22 Ağustos'ta divan kurulu seçim tarihini resmen açıklamadan başvurmuşuz. Gerekli başvurular yapılmış. İnsanlar konuşuyor. İnanılmaz bir şey oldu ve men edildim diyelim. Yine Fenerbahçe'ye gelebilecek bir şey yok. İnanılmaz atıyorlar, tutuyorlar, kayyum diyorlar. Millet de 'Acaba?' diyor. O noktaya geldiğinde gerekirse kapattırırım. Fenerbahçe'ye gelecek bir şey yok. Maalesef başkanımız Ali Bey de 'Kızına devrediyor, bu bir sorundur.' diyor. Ben, Tuttur'daki hisselerimi üçüncü bir şahsa devrediyorum. Kızıma devretmiyorum. Hayatım boyunca birinci önceliğim ailem oldu. Bu ölene kadar da böyle olacak. İkinci önceliğim şirketlerim, üçüncü önceliğim de Fenerbahçe oldu. Bu saatten sonra iki ile üç yer değiştiriyor. Seçildikten sonra Fenerbahçe'deki başarılarımıza odaklanmak için Saran Holding'deki hisselerimi devrediyorum. Buna da müsaade edin. 36 sene önce kurdum, tırnaklarımla kurdum. 67 ülkede iş yapıyoruz. Bulunduğumuz sektörlerde lideriz. Ben müsaade edin de kızıma devredeyim. Saran Holding'de Tuttur'a ait çok küçük bir hisse var. Dolaylı yoldan kızıma ait olmuş olacak. Hiçbir sorun teşkil etmeyecek. FIFA size bir süre veriyor. İyi niyet göstergesi bekliyor. TFF'de 57, FIFA'da 27 oluyor. Problem olacak bir şey yok." "İNSANLAR 27 YILDIR İKİ BAŞKAN ARASINDA GİDİP GELMEKTEN BIKMIŞ" Sadettin Saran, seçim yarışında kendilerini şanslı gördüğünü belirterek, "Güzel çalışıyoruz. Herkesi dinliyoruz. Gece gündüz çalışırken, çalışmalarımızın yüzde 30'u kazanmak için, yüzde 70'i ise kazandıktan sonra başarmak için. Sorunu bilmek çözmenin yüzde 50'si. 'Bir değişim' diyor insanlar. İnsanlar, 27 yıldır iki başkan arasında gidip gelmekten bıkmış. Ciddi bir teveccüh görüyorum." diye konuştu. Mevcut başkan Ali Koç'un finansal açıdan önemli işler yaptığını anlatan Saran, "Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ali Bey finansal konularda son derece başarılı. Bankalar Birliğinden de çıkacak. Ondan çıkınca, biz de geri kalan borçları kapatınca gelirlerimize kimse el koyamayacak. Borçsuz kulüp ve borçsuz şirket yoktur. Sorun yok, bunlarda gelirlere el konmaması önemli olan. Bu kulübün 300 milyon dolar geliri var. O yüzden sıkıntı görmüyoruz. Mevcut yönetim bu konularda oldukça başarılı." değerlendirmesinde bulundu.