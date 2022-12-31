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Bir döneme damga vuran birçok televizyon programına imza atan sunucu, yapımcı ve eski gazeteci Saadettin Teksoy hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Güldür Güldür Show yılbaşı özel konukları arasında yer alan Sadettin Teksoy hayatı ve kariyeri sizler için derledik. Peki, "Sadettin Teksoy kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Sadettin Teksoy şimdilerde nerede?" İşte Saadettin Teksoy'un hayatı ve kariyeri...

SADETTİN TEKSOY KİMDİR?

Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Gazeteciliğe, 1972 yılında Hafta Sonu gazetesinde magazin muhabiri olarak başladı. 2 yıl sonra aynı grubun lokomotif yayın organı Hürriyet'e geçti. Irak-İran Savaşı'nı her iki cepheden izledi. Bağdat'ta İran savaş uçaklarının bombaladığı petrol rafinerisinde sırtından yaralandı. 1980 yılında Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile görüşen ilk gazeteci oldu. Hürriyet gazetesinin haber merkezinde 16 yıl süreyle savaş, özel haber ve polis muhabiri olarak görev yaptı. Çok sayıda yazı dizisi hazırladı. 1990 yılında televizyon haberciliğine atıldı ve Uğur Dündar'ın yapımcılığındaki Hodri Meydan programında özel haber muhabiri olarak çalıştı. İngilizce ve Arapça bilen Teksoy, 1992 yılında Hürriyet Gazetesi'nden emekli oldu.

SADETTİN TEKSOY HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Sadettin Teksoy, 1992 yılında, Star TV Haber Merkezi'ne transfer oldu. Bu bölümde 2 yıl süreyle, özel haber muhabirliği yaptıktan sonra, 1994'te kendisini ülke çapında ünlü bir TV yapımcısına dönüştüren, "Teksoy Görevde" programını hazırlamaya başladı. Yurt içinden ve dışından ilginç, sıra dışı ve gizemli kişileri ya da mekânları, kendine özgü sunumuyla izleyicilere tanıttığı bu program, Star TV'de kesintisiz olarak 5 yıl boyunca yayınlandı. Yayınlanan her programı izlenme rekorları kırdı.

1999 ile 2002 yılları arasında medyada farklı görevler alan ve bu arada da Show TV Haber Merkezi'nde çalışan Teksoy, o yıldan itibaren kendisiyle özdeşleşen programı "Teksoy Görevde"yi bir kez daha hazırlamaya başladı. "Teksoy Görevde", 2002-2006 yılları arasında kısa süreli kesintilerle Star TV'de yayınlanmayı sürdürdü. "Sırlara Yolculuk" adlı programı da sunan Teksoy, daha sonra yapımcı ve sunuculuğunu üstlendiği "Sırların Efendisi" adlı büyük beğeni toplayan programı hazırladı.

SADETTİN TEKSOY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Evli ve Efe adlı bir erkek çocuk babası olan Sadettin Teksoy, çeşitli basın meslek ödüllerinin sahibidir. Ekip çalışması şeklinde gerçekleşen televizyon haber programcılığında, Türk medyasının oldukça deneyimli isimlerinden biri olan, Sadettin Teksoy bugüne kadar, Ali Murat Güven, Cem Sertesen, Tamer Türedi, Cengiz İzgi, Yasemin Yalçın Bozkurt ve Fatih Polat gibi genç kuşak gazetecilerle birlikte çalışmış ve bu isimler, sonraki meslek yaşamlarında, gerek yazılı basın, gerekse